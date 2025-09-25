Bão số 9 mạnh cấp 9, tâm bão đang hướng vào Quảng Ninh

Cập nhật tin bão số 9, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 7 giờ ngày 25.9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,5 độ vĩ bắc và 109,1 độ kinh đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 120 km về phía đông.
So với thời điểm 16 giờ ngày hôm qua 24.9, bão số 9 tiếp tục suy yếu 4 cấp, cường độ bão hiện tại ở cấp 9, tương đương tốc độ gió từ 75 - 88 km/giờ, giật cấp 11.
Trong 3 giờ tới, bão số 9 di chuyển theo hướng tây, tốc độ khoảng 20 km/giờ. Trong hôm nay, bão số 9 sẽ đi vào đất liền Quảng Ninh - Hải Phòng, trong đó Quảng Ninh là vùng trọng tâm gió mạnh.
Cụ thể, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Hải Phòng có gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão gió mạnh cấp 8, giật cấp 9 - 10. Khu vực sâu trong đất liền phía đông Bắc bộ có gió mạnh cấp 5 - 6, giật cấp 7 - 8.
Bão Ragasa suy yếu nhưng chưa 'hiền': Chuyên gia khí tượng cảnh báo nhiều nguy cơ sau bão
Dự báo đến 16 giờ hôm nay, bão số 9 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên đất liền khu vực các tỉnh đông bắc Bắc bộ.
Bão số 9 gây mưa lớn đến 450 mm
Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của bão số 9, hôm nay vùng biển phía tây bắc khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6 - 8, giật cấp 10. Sóng biển cao 3 - 5 m; biển động mạnh.
Vùng biển bắc vịnh Bắc bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh cấp 6 - 7, sóng biển cao 2 - 3 m. Vùng gần tâm bão, gió mạnh cấp 8 - 9, giật cấp 11, sóng biển cao 3 - 4 m, biển động rất mạnh.
Khu vực Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An từ gần sáng nay 25.9 đến hết đêm 26.9 sẽ có mưa lớn. Dự báo với lượng mưa bão số 9 ở các địa phương phổ biến 150 - 300 mm, một số nơi có mưa lớn trên 450 mm, đề phòng mưa với cường suất lớn gây ngập úng đô thị.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, từ ngày 25 - 27.9, trên các sông ở Bắc bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên sông Thao và các sông nhỏ có khả năng lên mức báo động (BĐ) 2 - BĐ3. Đỉnh lũ trên sông Lô, thượng lưu sông Thái Bình, sông Hoàng Long, sông Bưởi, thượng lưu sông Mã lên mức BĐ1 - BĐ2, có sông trên BĐ2.
Mưa lũ ảnh hưởng bão số 9 ở Bắc bộ, Thanh Hóa, Nghệ An trong những ngày tới có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.
