Nhân Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23.11 và chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh phối hợp Công ty CP Công nghệ và Nghệ thuật Thị Giác tổ chức khai mạc chương trình trải nghiệm “Đêm ký ức – ước vọng hòa bình”. Đây là sản phẩm văn hóa - du lịch đầu tiên của bảo tàng ứng dụng công nghệ trình chiếu 3D Mapping và trí tuệ nhân tạo, mang dấu ấn riêng của một thiết chế lưu giữ ký ức lịch sử, đồng thời hưởng ứng chủ trương phát triển công nghiệp văn hóa của TP.HCM. Chương trình diễn ra đến ngày 31.12.2026.

Không chỉ mở thêm cách tiếp cận di sản vào khung giờ buổi tối, chương trình còn đưa người xem vào hành trình cảm xúc, qua đó gợi nhắc giá trị của ký ức, sự tôn trọng sự thật lịch sử và khát vọng hòa bình cho hôm nay và mai sau.

"Đêm ký ức – ước vọng hòa bình" thu hút đông đảo du khách Ảnh: QUỲNH TRÂN

Khách đến bảo tàng lần đầu tiên nghe kể chuyện bằng công nghệ trình chiếu 3D Mapping và trí tuệ nhân tạo Ảnh: QUỲNH TRÂN

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lâm Ngô Hoàng Anh, quyền Giám đốc Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, cho biết: “Trước yêu cầu đổi mới của kỷ nguyên số, chúng tôi giới thiệu thêm một cách kể chuyện bằng công nghệ, mở ra phương thức tiếp cận di sản mới mẻ, giàu cảm xúc cho công chúng hôm nay, đặc biệt là thế hệ trẻ và du khách quốc tế”.

Theo ông Hoàng Anh, thông qua nghệ thuật thực cảnh kết hợp công nghệ trình chiếu 3D Mapping và trí tuệ nhân tạo, hành trình “Từ bầu trời Hà Nội đến cánh cửa tự do” tái hiện những dấu mốc lịch sử: từ ký ức hào hùng năm 1972, Hiệp định Paris, ý chí kiên trung của những người chiến sĩ phía sau song sắt nhà tù đến khoảnh khắc hội tụ thiêng liêng bên chuông hòa bình được chế tác từ vỏ bom năm xưa. Đặc biệt, mọi giải pháp công nghệ đều được triển khai trên nguyên tắc tôn trọng sự thật lịch sử và bảo đảm an toàn nguyên vẹn cho từng tài liệu, hiện vật.

Xuyên suốt hành trình, ba không gian trưng bày của bảo tàng được kết nối bằng ngôn ngữ đối thoại giữa nghệ thuật thị giác đương đại và chiều sâu ký ức lịch sử.

Bà Đinh Thị Thanh Thủy – Phó ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM (trái) và bà Lê Tú Cẩm – cựu tù chính trị Côn Đảo, Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa TP.HCM cùng gióng lên tiếng chuông nguyện cầu Ảnh: QUỲNH TRÂN

Hình ảnh các chiến sĩ kiên trung trong song sắt lao tù được trình chiếu 3D Mapping Ảnh: QUỲNH TRÂN

Các câu chuyện được khắc họa trên bức tường đá gây xúc động mạnh đến người xem

Ảnh: QUỲNH TRÂN

Đưa lịch sử đến gần công chúng bằng công nghệ

Hình thức trải nghiệm mới tại Bảo tàng Chứng tích chiến tranh giúp công chúng tiếp cận lịch sử qua sự kết hợp giữa nghệ thuật trình diễn thực cảnh và công nghệ hiện đại, làm cho những câu chuyện lịch sử trở nên gần gũi, trực quan và giàu sức lay động.

Mở đầu hành trình là câu chuyện “Bầu trời rực lửa”, tái hiện hào khí lịch sử cuối năm 1972 qua màn trình diễn thực cảnh kết hợp công nghệ 3D Mapping với chủ đề “Hà Nội 12 ngày đêm”. Những hình ảnh về cuộc chiến đấu kiên cường của quân và dân miền Bắc trước cuộc tập kích chiến lược bằng máy bay B-52 được tái hiện, gợi nhắc một dấu mốc quan trọng trên hành trình tiến tới ký kết Hiệp định Paris ngày 27.1.1973.

Tiếp nối là không gian trình chiếu về Hiệp định Paris và sắp đặt nghệ thuật “Con rối hòa bình”. Tác phẩm gợi lên nghịch lý của giai đoạn lịch sử khi hòa bình đã được đặt ra trên văn bản, nhưng bom đạn và tình trạng chia cắt vẫn tiếp diễn. Qua đó, người xem cảm nhận rõ hơn chặng đường đấu tranh gian khó để đi đến hòa bình, thống nhất đất nước.

Ở khu vực chuồng cọp, không gian phục dựng nhà tù Côn Đảo được tái hiện trong khung cảnh ban đêm. Công nghệ 3D Mapping trên những bức tường đá kết hợp hoạt cảnh đưa người xem trở lại sự khắc nghiệt của chốn lao tù từng được mệnh danh là “địa ngục trần gian”. Phía sau song sắt là những câu chuyện về tình đồng chí, tinh thần đấu tranh kiên cường và niềm tin vào ngày tự do của các chiến sĩ cách mạng, những người Việt Nam yêu nước.

Sau song sắt nhà tù, niềm tin vào ngày tự do của các chiến sĩ cách mạng chưa bao giờ tắt Ảnh: QUỲNH TRÂN

Thông điệp hồi sinh và ước vọng hòa bình bền vững cho Việt Nam và nhân loại Ảnh: QUỲNH TRÂN

Tại khu vực chuông hòa bình, điểm nhấn là chiếc chuông được chế tác từ vỏ quả bom từng sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam. Khi tiếng chuông nguyện cầu vang lên, hệ thống cảm biến âm thanh kết hợp công nghệ 3D Mapping tạo hiệu ứng trình chiếu trên mặt trước tòa nhà trưng bày và các hiện vật ngoài trời mang biểu tượng hòa bình.

Trên nền giai điệu Bài ca không quên, hiệu ứng ánh sáng cùng hình ảnh bình minh, hoa nở gửi gắm thông điệp về sự hồi sinh và ước vọng hòa bình bền vững cho Việt Nam và nhân loại. Sự kết hợp giữa hình ảnh, âm thanh và tiếng chuông gợi nhắc những mất mát, đau thương của chiến tranh, đồng thời nhắc mỗi người thêm trân trọng giá trị của độc lập, tự do hôm nay. Qua đó, những câu chuyện lịch sử không chỉ được lưu giữ trong không gian trưng bày mà còn được chuyển tải bằng trải nghiệm trực quan, sống động.

