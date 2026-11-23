"Chuyến đi của chúng tôi thật đúng thời điểm!", ông Jerome, du khách Canada, hào hứng chia sẻ khi được giới thiệu về ngày Văn hóa Việt Nam 24.11. Ông không ngờ chuyến du lịch cùng con gái đến TP.HCM lại trùng với dịp Việt Nam tổ chức một ngày dành riêng cho văn hóa dân tộc.



Du khách tham quan Đường sách TP.HCM ẢNH: PHI LONG

Gặp phóng viên tại khu vực trung tâm TP.HCM, nhiều du khách quốc tế cũng bày tỏ sự bất ngờ, thích thú khi biết về ngày Văn hóa Việt Nam 24.11. Đây là dịp để họ tìm hiểu thêm về những giá trị văn hóa, phong tục và đời sống của người Việt.

"Thật quá chuẩn!"

Hai cha con ông Jerome và chị Gabrielle (đến từ Canada) tỏ ra phấn khích khi biết chuyến du lịch của mình trùng với ngày Văn hóa Việt Nam 24.11.

"Thời điểm chuyến đi của chúng tôi thật quá chuẩn! Chúng tôi sẽ có cơ hội chứng kiến thêm nhiều hoạt động văn hóa. Điều đó thật tuyệt vời", ông Jerome vui vẻ nói.

Trong 6 ngày ở TP.HCM, họ dự định tham quan địa đạo Củ Chi, xem biểu diễn tại Nhà hát Thành phố và dạo phố để tìm hiểu đời sống địa phương.

Hai cha con ông Jerome hào hứng khi biết chuyến du lịch TP.HCM trùng dịp ngày Văn hóa Việt Nam 24.11 ẢNH: PHI LONG

Đặc biệt, cả hai đang mong chờ được tham gia một lớp học nấu món Việt trong chương trình du lịch đã đăng ký.

"Bạn tôi cực kỳ mê ẩm thực Việt Nam. Chị ấy đang rất ghen tị vì tôi sắp được trải nghiệm nấu món Việt. Tôi rất nóng lòng được tập nấu để về khoe", chị Gabrielle cười.

Với hai du khách Canada, việc tình cờ có mặt tại TP.HCM đúng dịp 24.11 khiến chuyến đi càng thêm thú vị, mở ra cơ hội tìm hiểu những nét văn hóa Việt Nam ngoài các điểm tham quan quen thuộc.

Cũng tại khu vực Đường sách TP.HCM, hai du khách Đức là Julia và Elisa cho biết đã có ba tuần khám phá Việt Nam, từ Hà Nội đến TP.HCM và một số địa phương ven biển.

Khi được hỏi về ngày Văn hóa Việt Nam, cả hai bày tỏ sự thích thú trước việc Việt Nam có một ngày dành riêng để tôn vinh văn hóa.

"Cảm giác thật đặc biệt vì không phải lúc nào đi du lịch nước ngoài bạn cũng tình cờ gặp đúng một ngày lễ quốc gia với nhiều hoạt động diễn ra xung quanh như vậy", chị Elisa chia sẻ.

Chị Julia xem đây là một sự bất ngờ thú vị và sẵn lòng tham gia các hoạt động văn hóa nếu có cơ hội.

Elisa (trái) và Julia, hai du khách Đức, đã có ba tuần khám phá nhiều địa phương tại Việt Nam ẢNH: PHI LONG

Trong hành trình khám phá Việt Nam, ẩm thực là một trong những điều khiến hai cô gái ấn tượng nhất. Sau khi thưởng thức bún chả ở Hà Nội, cả hai dự định thử cơm tấm khi đến TP.HCM.

Du khách muốn tìm hiểu thêm về văn hóa Việt

Lần đầu cùng chồng đến Việt Nam, chị Jill Gilmour (du khách Canada) đang tham gia chuyến tham quan các địa điểm nổi tiếng tại TP.HCM.

Khi được giới thiệu về ngày Văn hóa Việt Nam 24.11, chị bày tỏ mong muốn tìm hiểu thêm về ý nghĩa của ngày này.

Vợ chồng chị Jill Gilmour ấn tượng với sự thân thiện và lòng hiếu khách của người Việt Nam ẢNH: PHI LONG

"Tôi thực sự muốn hiểu thêm về ngày lễ này vì đây là lần đầu tôi cùng chồng đến Việt Nam", chị chia sẻ.

Khi được hỏi muốn trải nghiệm điều gì nhất trong văn hóa Việt, nữ du khách hào hứng đáp: "Biết bắt đầu từ đâu đây? Chúng tôi muốn thử tất cả mọi thứ!".

Trong khi đó, chị Kavita, du khách đến từ Cộng hòa Mauritius, đặc biệt quan tâm đến việc gìn giữ và truyền lại các giá trị văn hóa truyền thống.

Sau khi nghe giới thiệu về ngày Văn hóa Việt Nam, chị chia sẻ: "Tôi rất thích cách các bạn giữ những giá trị truyền thống, truyền đạt giá trị văn hóa dân tộc cho thế hệ hiện đại qua ngày lễ này".

Đến TP.HCM cùng gia đình, chị Kavita dự định dành hai ngày tham quan các điểm du lịch văn hóa để hiểu thêm về đất nước và con người Việt Nam.

Chị Kavita dự định dành hai ngày khám phá các điểm du lịch văn hóa tại TP.HCM cùng gia đình ẢNH: PHI LONG

Vợ chồng anh Sapash và chị Preethi (du khách Ấn Độ) lại liên tưởng đến những lễ hội truyền thống tại quê nhà khi được giới thiệu về ngày Văn hóa Việt Nam.

"Chúng tôi có những ngày lễ văn hóa như Diwali, Onam hay Holi", anh Sapash chia sẻ.

Anh cho biết chuyến du lịch lần này có 23 thành viên trong gia đình. Trong những địa phương đã đi qua, TP.HCM là nơi cả gia đình đặc biệt yêu thích.

Anh Sapash đến Việt Nam cùng 23 thành viên trong gia đình, rất ấn tượng trước nhịp sống sôi động ở TP.HCM ẢNH: PHI LONG

Dù đến từ những quốc gia khác nhau, các du khách đều bày tỏ sự quan tâm đến văn hóa Việt Nam khi biết về ngày 24.11. Với họ, đây cũng là một dịp để khám phá thêm những điều thú vị trong chuyến du lịch, từ ẩm thực, nghệ thuật đến phong tục và đời sống của người dân.

Năm 2026 là lần đầu tiên ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức trên phạm vi cả nước. Tại TP.HCM, nhiều hoạt động được triển khai trong dịp này, tạo thêm cơ hội để người dân và du khách tìm hiểu, khám phá các giá trị văn hóa Việt Nam.