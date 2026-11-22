Sáng 21.11, Thảo Cầm Viên Sài Gòn (TP.HCM) tổ chức ngày hội chào mừng ngày Văn hóa Việt Nam 24.11, thu hút đông đảo người dân, du khách.

Bên cạnh hoạt động tham quan, ngắm thú quen thuộc, dịp này du khách được trải nghiệm các trò chơi dân gian như ô ăn quan, múa sạp, tô heo đất và xin chữ thư pháp.

Khu vực trò chơi dân gian được người lớn và trẻ em yêu thích ẢNH: PHI LONG

Từ sớm, không khí ngày hội nhộn nhịp khi nhiều gia đình cùng con nhỏ tham gia các trò chơi dân gian. Người lớn cùng các bé chơi ô ăn quan, thử sức với múa sạp, tô heo đất. Với nhiều phụ huynh, đây cũng là dịp được chơi lại những trò quen thuộc từ thời thơ ấu, còn các bé có thêm trải nghiệm thú vị trong ngày cuối tuần.

Lần đầu cùng gia đình đến Thảo Cầm Viên, chị Nguyễn Bích Huyền (ở phường An Phú, TP.HCM) thích thú khi được tham gia những trò chơi gắn liền với tuổi thơ.

"Tôi thích nhất là khu vực trò chơi dân gian sôi động, đa dạng trò chơi. Tôi cùng các bé chơi ô ăn quan, một trò chơi ngày nhỏ mà mình đã từng chơi", chị Huyền chia sẻ.

Chị Huyền cùng các bé chơi ô ăn quan ẢNH: PHI LONG

Múa sạp cũng là trò chơi được cả người lớn và trẻ em yêu thích ẢNH: PHƯƠNG LINH

Trong khi đó, anh Nguyễn Lê Đức Trí (ở phường Tân Định, TP.HCM) ấn tượng với không gian thư pháp. Anh cho biết đã xin chữ ghi tên và mong ước "thành công" của mình.

Bà Huỳnh Thu Thảo, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên Sài Gòn, cho biết ngày hội nhằm khơi gợi những giá trị tốt đẹp của văn hóa Việt Nam, tạo sân chơi trải nghiệm ý nghĩa, đồng thời tri ân người dân đã gắn bó, yêu mến Thảo Cầm Viên.

Trong ngày 21.11, Thảo Cầm Viên áp dụng giá vé vào cổng 30.000 đồng/người đối với những người đạt huy hiệu "fan cứng" trên fanpage Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Đến ngày 24.11, mức giá này được áp dụng cho tất cả người dân đến tham quan.

Trò chơi bịt mắt đập chuông là một trong những trò chơi khó của sự kiện ẢNH: PHƯƠNG LINH

Người dân tham quan tại triển lãm ảnh "Click! Xin chào Thảo Cầm Viên" ẢNH: PHƯƠNG LINH

Nhảy lò cò cũng là trò chơi được nhiều người thử vì quen thuộc ẢNH: PHƯƠNG LINH

Ngoài trò chơi dân gian, sự kiện còn có các gian hàng sản phẩm thủ công như đồ chơi lá dừa, thư pháp, tô heo đất ẢNH: PHI LONG

Ngoài trò chơi dân gian, ngày hội còn có triển lãm ảnh "Click! Xin chào Thảo Cầm Viên", giới thiệu hình ảnh các loài sinh vật, cảnh quan qua góc nhìn của sinh viên và nhiếp ảnh gia.

Dịp này, Thảo Cầm Viên cũng ra mắt bộ sách "Thảo Cầm Viên Sài Gòn - Yêu thương đong đầy", giới thiệu lịch sử hơn 160 năm hình thành cùng công tác chăm sóc, bảo tồn động vật. Bộ lịch Thảo Cầm Viên 2027 với hai phiên bản treo tường và để bàn cũng được giới thiệu đến du khách.