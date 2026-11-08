5.000 lượt khách dự ngày hội văn hóa Việt ở Úc, hào hứng với trò chơi dân gian

Từ những trò chơi dân gian như lò cò, thảy đá, bịt mắt đập niêu đến ẩm thực 3 miền, tiếng đàn bầu và những bộ trang phục dân tộc, văn hóa Việt Nam được giới thiệu sinh động giữa trung tâm thành phố Perth (Úc).

Diễn ra tại Forrest Place, sự kiện Vietnamese Culture Day 2026 - Sắc Màu Quê Hương (Viet Nam in Full Colour) thu hút khoảng 5.000 lượt khách tham dự, trong đó có cộng đồng người Việt và người dân địa phương. Nhiều hoạt động trải nghiệm giúp khách tham quan trực tiếp khám phá những nét văn hóa truyền thống Việt Nam.

Sự kiện Vietnamese Culture Day 2026 - Sắc Màu Quê Hương thu hút sự tham gia của cộng đồng người Việt và khách tham quan địa phương ẢNH: BTC

Tại khu vực trò chơi dân gian và hoạt động mỹ thuật, khách tham dự có dịp trải nghiệm các trò chơi truyền thống như lò cò, bịt mắt đập niêu và thảy đá. Những hình ảnh người chơi ngồi bệt xuống đất tập thảy đá hay cố giữ thăng bằng khi nhảy lò cò bằng một chân đã tạo nên nhiều khoảnh khắc thú vị. Qua trải nghiệm, không ít người nhận ra những trò chơi tưởng chừng đơn giản này đòi hỏi sự khéo léo, tập trung và khả năng giữ thăng bằng.



Các hoạt động cũng thu hút sự tham gia sôi nổi của các em nhỏ. Bên cạnh việc thử sức với trò chơi dân gian, nhiều em hào hứng tham gia trang trí mẹt, tự do lựa chọn màu sắc và thể hiện sự sáng tạo qua từng sản phẩm. Thông qua những hoạt động tương tác này, các em có cơ hội tiếp cận và khám phá nét văn hóa truyền thống Việt Nam một cách trực quan, sinh động.

Sự kiện mang đến không gian giới thiệu văn hóa Việt Nam đến cộng đồng địa phương thông qua nghệ thuật, ẩm thực, du lịch và các hoạt động trải nghiệm ẢNH: BTC

Khách tham dự trực tiếp trải nghiệm trò chơi dân gian tại Vietnamese Culture Day 2026 ẢNH: BTC

Tổng lãnh sự Việt Nam tại Perth, ông Phạm Hải Anh chia sẻ: “Việc gìn giữ, quảng bá và phát triển văn hóa Việt Nam có ý nghĩa quan trọng đối với cộng đồng người Việt tại Úc. Chúng ta cần tiếp tục duy trì tiếng Việt, truyền dạy những giá trị truyền thống cho thế hệ trẻ, đồng thời chia sẻ bản sắc văn hóa dân tộc với bạn bè Úc và quốc tế. Bản sắc Việt Nam và cuộc sống tại Úc không đối lập nhau mà có thể bổ trợ, làm phong phú thêm cho nhau. Qua giao lưu văn hóa, cộng đồng người Việt cũng góp phần trở thành cầu nối, thắt chặt tình hữu nghị và sự gắn kết giữa nhân dân hai nước".

Thị trưởng thành phố Perth, ông Bruce Reynolds, ghi nhận những đóng góp tích cực của cộng đồng người Việt trong việc xây dựng xã hội đa văn hóa tại Úc. Theo ông, sự kiện không chỉ là dịp giới thiệu ẩm thực, âm nhạc và văn hóa Việt Nam, mà còn góp phần tôn vinh cội nguồn, thúc đẩy sự thấu hiểu và gắn kết giữa cộng đồng người Việt với người dân Úc.

Tổng lãnh sự Việt Nam tại Perth Phạm Hải Anh phát biểu tại lễ khai mạc Vietnamese Culture Day 2026 ở Forrest Place ẢNH: BTC

Thị trưởng thành phố Perth, ông Bruce Reynolds phát biểu tại lễ khai mạc ẢNH: BTC

Bà Hannah Huyền Vũ, Chủ tịch Australia - Vietnam Talent Network ẢNH: BTC

Bà Hannah Huyền Vũ, đại diện Australia - Vietnam Talent Network (AVTN), chia sẻ: “Với chủ đề Sắc Màu Quê Hương - Viet Nam in Full Colour, chúng tôi mong muốn tạo nên không gian để những câu chuyện, giá trị và bản sắc Việt Nam được sẻ chia với bạn bè quốc tế. Tôi tự hào khi có sự chung tay của nhiều bạn trẻ tài năng, nhiệt huyết, góp phần gìn giữ và lan tỏa văn hóa Việt bằng sự sáng tạo và tinh thần cống hiến. Chúng tôi hy vọng sự kiện sẽ trở thành nhịp cầu kết nối các thế hệ, gắn kết cộng đồng đa văn hóa và đưa hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với người dân Úc”.

Vietnamese Culture Day 2026 là hoạt động trọng tâm trong chuỗi chương trình Việt Nam - Tây Úc diễn ra trong 2 ngày 6 - 7.11. Trước đó, sự kiện "Viet Nam - WA Business Connect Forum 2026" đã được tổ chức ngày 6.11 tại City of Perth Library, tạo diễn đàn trao đổi và kết nối doanh nghiệp trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư và giáo dục.