Bảo tàng 'ngủ quên' giữa vườn cỏ dại

Giữa khuôn viên rộng lớn phủ đầy cỏ dại, cánh cửa Bảo tàng Phù Cát (xã Phù Cát, tỉnh Gia Lai; trước đây thuộc huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) đóng im ỉm. Nhiều năm nay, nơi đây chỉ mở khi có đoàn đăng ký tham quan. Công trình từng được kỳ vọng là nơi lưu giữ lịch sử, văn hóa địa phương giờ đang rơi vào cảnh đìu hiu, xuống cấp.



Bảo tàng Phù Cát luôn trong tình trạng cửa đóng then cài ẢNH: ĐỨC NHẬT

Ghi nhận thực tế cho thấy khuôn viên bảo tàng bị cỏ dại bao phủ, nhiều hạng mục đã có dấu hiệu hư hỏng sau nhiều năm sử dụng. Lối đi vào phủ đầy cỏ dại, bảng hiệu phai màu theo thời gian. Khu nhà lưu niệm luôn trong tình trạng đóng cửa, xung quanh vắng bóng người qua lại.

Được khởi công xây dựng từ năm 2007, Bảo tàng Phù Cát là bảo tàng cấp huyện duy nhất của tỉnh Bình Định (cũ). Bảo tàng nằm trong quần thể Trung tâm Văn hóa - Thể thao Phù Cát cùng nhiều hạng mục như nhà làm việc, trung tâm hoạt động thanh thiếu niên, sân bóng đá và các công trình phụ trợ. Khi hoàn thành, nơi đây được kỳ vọng trở thành không gian lưu giữ các giá trị lịch sử, văn hóa của địa phương, đồng thời là điểm sinh hoạt truyền thống dành cho người dân và thế hệ trẻ.

Khuôn viên Bảo tàng Phù Cát phủ đầy cỏ dại ẢNH: ĐỨC NHẬT

Theo chính quyền địa phương, bảo tàng hiện lưu giữ khoảng 190 hiện vật, gồm các hiện vật thời kháng chiến qua nhiều giai đoạn lịch sử cùng một số nhạc cụ dân tộc bản địa. Với số lượng hiện vật này, công trình từng được kỳ vọng trở thành điểm đến phục vụ hoạt động giáo dục truyền thống, tìm hiểu văn hóa địa phương.

Tuy nhiên, trái ngược với kỳ vọng ban đầu, bảo tàng nhiều năm nay hoạt động cầm chừng. Không chỉ thiếu khách tham quan, công trình còn gặp khó khăn trong công tác quản lý, duy tu và vận hành.

Lối đi trong khuôn viên bảo tàng cũng ngập trong cỏ rác ẢNH: ĐỨC NHẬT

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính, công trình hiện được giao quyền quản lý cho Trung tâm Văn hóa xã Phù Cát. Tuy nhiên, do thiếu kinh phí khiến việc duy trì hoạt động thường xuyên bị ảnh hưởng. Hiện việc quản lý chủ yếu do một cán bộ của Trung tâm Văn hóa kiêm nhiệm. Người này vừa phụ trách chuyên môn vừa phải đảm nhận việc trông coi, mở cửa khi có yêu cầu tham quan.

Do thiếu kinh phí hoạt động, việc chăm sóc khuôn viên, dọn dẹp cây cỏ chỉ được thực hiện một đến hai lần mỗi năm. Càng ít được quan tâm, khu vực này càng trở nên hoang vắng.

Cánh cửa cổng tại bảo tàng cũng đã hư hỏng, xuống cấp ẢNH: ĐỨC NHẬT

Một số người dân địa phương cho biết, từ khi đưa vào sử dụng đến nay, số lần bảo tàng mở cửa phục vụ du khách không nhiều. Nơi từng được kỳ vọng trở thành không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng dần trở nên xa lạ với chính người dân địa phương.

"Nhiều người sống ở đây nhưng cũng ít khi vào tham quan vì hầu như không thấy mở cửa. Nhìn cỏ mọc um tùm như vậy ai cũng tiếc", một người dân sống gần bảo tàng chia sẻ.

Không chỉ gây lãng phí cơ sở vật chất đã đầu tư, tình trạng hoạt động cầm chừng còn khiến giá trị của nhiều hiện vật bên trong có nguy cơ bị lãng quên theo thời gian.

Bảo tàng Phù Cát với những cánh cửa đóng chặt ẢNH: ĐỨC NHẬT

Ông Bùi Quốc Nghị, Chủ tịch UBND xã Phù Cát, cho biết hoạt động của bảo tàng hiện khá hạn chế do lượng khách tham quan không nhiều.

"Mở cửa thường xuyên thì không có người xem, nên chủ yếu khi nào có đoàn hoặc trường học đăng ký tham quan thì bảo tàng mới mở", ông Nghị nói.

Theo ông Nghị, dù hoạt động chưa hiệu quả nhưng địa phương vẫn giữ quan điểm duy trì công trình nhằm bảo tồn các giá trị lịch sử, văn hóa của địa phương. Hiện bảo tàng vẫn do cán bộ Trung tâm Văn hóa kiêm nhiệm quản lý và chưa có kế hoạch thay đổi công năng sử dụng.