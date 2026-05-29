Bào thai phải được coi là một con người để chăm sóc, cứu chữa

"Y học bào thai đang phát triển vô cùng mạnh mẽ trên toàn thế giới, mở ra những cơ hội mới trong việc chẩn đoán sớm, can thiệp kịp thời và thậm chí là điều trị cứu sống những thai nhi ngay từ khi còn trong bụng mẹ.

Trong nước đã từng bước làm chủ được nhiều kỹ thuật can thiệp bào thai tiên tiến, mang lại niềm hy vọng cho rất nhiều gia đình, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em", đây là chia sẻ của GS-TS Nguyễn Duy Ánh tại phiên khai mạc Hội nghị thường niên Y học bào thai lần thứ 4 do Bệnh viện Phụ sản T.Ư tổ chức tại Hà Nội trong 2 ngày 28 - 29.5.

GS Ánh cho rằng, phải coi bào thai là một con người, một bệnh nhân thực thụ để chăm sóc, điều trị và cứu chữa

GS Ánh cho rằng : "Để phát triển y học bào thai Việt Nam ngang tầm quốc tế, cốt lõi là phải coi bào thai là một con người, một bệnh nhân thực thụ để chăm sóc, điều trị và cứu chữa. Đi sau thế giới hàng chục năm, nỗi đau tột cùng của người thầy thuốc là phải bó tay đứng nhìn những bệnh lý thai nhi nặng, phức tạp, có nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe hoặc tính mạng của thai nhi và trẻ sau sinh.

Chính khát vọng vượt qua giới hạn đó đòi hỏi các bệnh viện sản phụ khoa hàng đầu cả nước và hệ thống các bệnh viện quốc tế phải cùng nhau thống nhất, hợp lực hành động để nâng cao chất lượng dân số Việt Nam".

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan khẳng định, y học bào thai hiện là lĩnh vực phát triển nhất của y học hiện đại. Tiến bộ vượt bậc về siêu âm hình thái học, chẩn đoán dị tật thai nhi từ trong bụng mẹ góp phần giảm đáng kể tỷ lệ tử vong và di chứng cho thai nhi.

Y học bào thai góp phần nâng cao chất lượng dân số

Việt Nam đã áp dụng nhiều kỹ thuật can thiệp bào thai tiên tiến điều trị các bất thường thai nhi khi còn trong bụng mẹ. Y học bào thai không chỉ chẩn đoán mà có bước tiến vượt bậc trong điều trị, can thiệp. Mỗi dị tật thai nhi được phát hiện sớm, can thiệp kịp thời chính là thêm cơ hội cho em bé khỏe mạnh chào đời. Ngành y tế xác định y học bào thai là một trong chuyên ngành mũi nhọn được ưu tiên phát triển, góp phần nâng cao chất lượng dân số.

Theo Bộ Y tế, tới đây, phụ nữ mang thai được khám sàng lọc trước sinh gồm hội chứng Down, hội chứng Edwards, hội chứng Patau, bệnh thalassemia, giúp phát hiện, can thiệp kịp thời bệnh lý thai nhi.

Trẻ sơ sinh được khám và thực hiện các phương pháp sàng lọc sơ sinh 5 bệnh cơ bản: suy giáp trạng bẩm sinh, thiếu men G6PD, tăng sản thượng thận bẩm sinh, khiếm thính bẩm sinh, bất thường tim bẩm sinh nặng (gói dịch vụ sàng lọc sơ sinh).

Mức hỗ trợ khám sàng lọc các bệnh bẩm sinh trước sinh được thanh toán theo thực tế, tối đa 900.000 đồng/trường hợp.

Hội nghị thường niên Y học bào thai lần thứ 4 năm nay quy tụ các diễn giả danh tiếng đến từ Pháp, Bỉ, Hồng Kông, Trung Quốc cùng các chuyên gia hàng đầu Việt Nam trong các lĩnh vực: sản phụ khoa, y học bào thai, chẩn đoán trước sinh, chẩn đoán hình ảnh, sơ sinh và di truyền, mở ra cơ hội về chuyển giao kỹ thuật tối tân và hội nhập học thuật quốc tế. Trong phiên toàn thể, 17 bài báo cáo chuyên sâu tập trung vào các vấn đề trọng tâm và là xu hướng phát triển tương lai của y học bào thai thế giới: song thai và biến chứng song thai, dị tật bẩm sinh và thoát vị hoành, rối loạn nhịp tim thai, kỹ thuật laser trong can thiệp bào thai và các kỹ thuật xâm lấn tối thiểu.



