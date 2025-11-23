Can thiệp bào thai chữa bệnh cho thai nhi bị tràn dịch màng phổi

Thai nhi bị tràn dịch màng phổi được can thiệp điều trị

Mới đây, các bác sĩ của Trung tâm Can thiệp bào thai Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã đặt shunt dẫn lưu dịch màng phổi cho thai nhi 25 tuần tuổi bị tràn dịch màng phổi hai bên. Thai phụ là chị N.T.T (30 tuổi, quê ở Thanh Hóa).

Thai nhi 25 tuần tuổi bị tràn dịch màng phổi hai bên được điều trị thành công tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội ẢNH: NGUYỄN THÀNH

Tại Trung tâm Can thiệp bào thai, kết quả siêu âm cho thấy: thai nhi tràn dịch màng phổi hai bên, bên phải dày 70 mm, bên trái 38 mm; thai nhi xẹp gần toàn bộ nhu mô phổi phải và một phần nhu mô phổi trái; dư ối và tim bị đẩy lệch do dịch chèn ép.

Các bác sĩ nhận định đây là trường hợp tràn dịch màng phổi nặng, gây xẹp phổi và nguy cơ thiểu sản phổi, cần được can thiệp sớm để làm giảm áp lực trong lồng ngực thai nhi.

Sau hội chẩn, ekip của Trung tâm Can thiệp bào thai đã thực hiện can thiệp bào thai đặt shunt dẫn lưu dịch màng phổi. Dưới hướng dẫn siêu âm, kim dẫn đường được đưa nhẹ nhàng qua thành bụng mẹ, tiếp cận khoang màng phổi của thai nhi. Chiếc shunt rất nhỏ được đặt vào vị trí thích hợp, dẫn lưu dịch từ khoang màng phổi thai nhi ra ngoài buồng ối, giảm áp lực và tạo điều kiện cho phổi thai nhi giãn nở trở lại.

Đồng thời, lượng nước ối dư cũng được hút bớt ra ngoài để đảm bảo phù hợp với tuần thai. Ba ngày sau can thiệp, kết quả siêu âm cho thấy lớp dịch màng phổi thoát dần ra ngoài, phổi bên trái không còn dịch và phổi bên phải bắt đầu nở tốt, trái tim thai nhi cũng không còn bị đẩy lệch như trước, dịch ổ bụng đã hết hoàn toàn và không còn tình trạng dư ối.

Theo tiến sĩ, bác sĩ Đinh Thúy Linh, Phó giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, can thiệp bào thai được thực hiện với một số bệnh ở thai nhi, trong đó có các trường hợp truyền máu song thai, thai nhi tràn dịch màng phổi.

Với thai nhi bị tràn dịch màng phổi, can thiệp bào thai, bác sĩ sẽ đặt shunt dẫn lưu, ngay khi em bé trong bụng mẹ. Shunt này dẫn lưu dịch ra ngoài, để đảm bảo em bé vẫn phát triển, và sau sinh em bé không bị suy hô hấp do thiểu sản phổi.

Hội nghị khoa học chỉ đạo tuyến chuyên ngành sản phụ khoa năm 2025 được Bệnh viện Phụ sản Hà Nội tổ chức trong tuần qua, tại Hà Nội, với các báo cáo chuyên đề (gây mê, hồi sức, chẩn đoán hình ảnh, ung thư sản phụ khoa, hỗ trợ sinh sản, sơ sinh...) cập nhật chuyên môn, nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị.

Theo thông tin được chia sẻ tại hội thảo, trong 10 tháng năm 2025, tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã thực hiện 372 ca can thiệp bào thai để chẩn đoán trước sinh, phẫu thuật truyền máu song thai, sinh thiết gai rau, lấy máu cuống rốn, chọc hút dịch màng phổi, truyền máu cuống rốn...

Can thiệp bào thai điều trị cho thai nhi là đưa dụng cụ phẫu thuật nội soi qua thành bụng mẹ, vào buồng ối chữa bệnh cho thai nhi, giúp thai nhi phát triển bình thường, em bé chào đời khỏe mạnh.