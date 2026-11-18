Phát biểu tại lễ trao giải, bà Bùi Thị Thơm, Phó chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội Nông dân Việt Nam, Trưởng ban chỉ đạo giải, cho biết, sau 10 tháng phát động, ban tổ chức đã nhận được gần 5.000 tác phẩm dự thi, gồm 1.586 tác phẩm báo chí và 3.500 tác phẩm ảnh.

Bà Bùi Thị Thơm, Phó chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội Nông dân Việt Nam, phát biểu tại lễ trao giải ẢNH: TUẤN MINH

Theo bà Bùi Thị Thơm, các tác phẩm năm nay không chỉ khắc họa sinh động bức tranh toàn cảnh về sự đổi thay của nông nghiệp, nông thôn Việt Nam, mà còn thẳng thắn phản biện những điểm nghẽn cơ chế, chính sách; điều tra các sai phạm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm, bảo vệ rừng phòng hộ... với góc nhìn thẳng thắn trên tinh thần "chống để xây".

Qua các vòng chấm, hội đồng chung khảo đã chọn ra 50 tác phẩm xuất sắc nhất để trao 5 giải A, 8 giải B, 11 giải C, 15 giải khuyến khích và 11 giải chuyên đề.

Nhóm tác giả đoạt giải A Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân và nông thôn lần thứ 4, năm 2026 và Thi ảnh nông thôn Việt Nam 40 năm đổi mới ẢNH: TUẤN MINH

Loạt bài điều tra Thịt bẩn tung hoành qua lỗ hổng kiểm dịch của nhóm tác giả Phan Văn Hậu, Đinh Quang Huy (Báo Thanh Niên) đã xuất sắc được trao giải A thể loại báo điện tử. 3 giải A báo chí còn lại thuộc về các tác phẩm của Đài Truyền hình Việt Nam (thể loại truyền hình), Đài Tiếng nói Việt Nam (phát thanh) và Báo Nông thôn Ngày nay (báo in).

Nhóm tác giả Đinh Quang Huy, Phan Văn Hậu tại lễ trao giải ẢNH: TUẤN MINH

Loạt bài Thịt bẩn tung hoành qua lỗ hổng kiểm dịch đã vạch trần lỗ hổng kiểm dịch, phản ánh tình trạng cán bộ thú y nhờ đóng dấu hộ dấu kiểm dịch và thực trạng giết mổ gia súc trong điều kiện không đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm...

Tuyến bài sau khi được đăng tải đã thu hút sự quan tâm lớn từ cơ quan chức năng, dư luận. UBND TP.Hà Nội và UBND tỉnh Phú Thọ đã lập tức chỉ đạo xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân sai phạm. Cụ thể, Hà Nội đã đình chỉ công tác 15 ngày đối với 1 tổ trưởng và 2 cán bộ thuộc Chi cục Chăn nuôi, thú y và thủy sản Hà Nội.

Tại Phú Thọ, cơ quan chức năng phối hợp với công an kiểm tra đột xuất, xử phạt 1 cơ sở giết mổ chui, yêu cầu dừng toàn bộ các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ tại 2 xã Vĩnh Phú và Thổ Tang để siết chặt kiểm dịch, vệ sinh thú y; đồng thời khẳng định sẽ xử lý hình sự nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm.