Báo Thanh Niên giữ tinh thần vượt khó như thế hệ mở đường

Ngày 29.1, Báo Thanh Niên tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày phát hành số báo đầu tiên (3.1.1986 - 3.1.2026) tại TP.Cần Thơ - nơi đặt trụ sở Văn phòng đại diện Báo Thanh Niên khu vực Tây Nam bộ.

Lễ kỷ niệm có sự tham dự của ông Đồng Văn Thanh, Phó bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Cần Thơ; ông Trương Cảnh Tuyên, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ; ông Trần Văn Huyến, Phó bí thư Thành ủy Cần Thơ; bà Mã Thị Tươi, Phó chủ tịch thường trực HĐND TP.Cần Thơ; ông Trần Văn Chính, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Cần Thơ…

Buổi lễ còn vinh dự đón tiếp ông Tống Phước Trường, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy An Giang; ông Huỳnh Hữu Trí, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Cà Mau; bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long; ông Huỳnh Cao Chánh, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Tây Ninh; ông Phạm Thế Vinh, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đồng Tháp…

Các khách mời chúc mừng Báo Thanh Niên nhân kỷ niệm 40 năm phát hành số báo đầu tiên ẢNH: DUY TÂN

Không bao giờ đánh mất bản sắc và giá trị cốt lõi của Báo Thanh Niên

Nhắc lại những ngày đầu thành lập, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Phó chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, cho biết năm 1986, Thanh Niên ra đời trong bối cảnh rất nhiều khó khăn. Các lãnh đạo đầu tiên của tờ báo thực sự là những người mở đường để thế hệ sau này tiếp bước. Vượt qua những thách thức, đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã, kiên định với mục tiêu vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân, sau 40 năm, Thanh Niên vẫn tiếp tục hành trình cùng cả nước vươn tới kỷ nguyên thịnh vượng.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Phó chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, chia sẻ tại lễ kỷ niệm ẢNH: DUY TÂN

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn cho biết rất ý nghĩa khi Báo Thanh Niên tổ chức kỷ niệm 40 năm phát hành số báo đầu tiên tại TP.Cần Thơ - vùng đất vẫn còn lưu giữ những ký ức oai hùng của tiền nhân trong tiến trình mở cõi, nơi sự hào sảng và nghĩa tình đã trở thành bản sắc văn hóa vững bền. Còn nhớ năm 1993, lãnh đạo tỉnh Cần Thơ chính thức cấp phép hoạt động cho Văn phòng Tây Nam bộ. Đến năm 2002, lãnh đạo tỉnh tiếp tục cấp đất cho văn phòng xây dựng trụ sở. Để rồi tháng 5.2004, cán bộ, biên tập viên, phóng viên, nhân viên Thanh Niên khu vực Tây Nam bộ chính thức an cư tại 99 Trần Văn Hoài, P.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ cho đến nay.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên (bên phải) và nhà báo Hải Thành, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên (bên trái), tặng quà tri ân các nguyên lãnh đạo, cán bộ hưu trí Văn phòng Tây Nam bộ

ẢNH: DUY TÂN

"Sự kiện hôm nay thay lời tri ân mà chúng tôi trân trọng gửi đến lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các địa phương trong khu vực Tây Nam Bộ, các cán bộ Đoàn - Hội, các bạn đọc thân thiết, cộng tác viên, đại lý phát hành báo, đối tác, doanh nghiệp, thân hữu đã luôn đồng hành, hỗ trợ Báo Thanh Niên nói chung và Văn phòng Tây Nam bộ nói riêng trong suốt chặng đường vừa qua. Đặc biệt, tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc tới các thế hệ cán bộ lãnh đạo, viên chức, người lao động của văn phòng qua các thời kỳ. Chính các anh, chị đã đặt những viên đá đầu tiên, đóng góp không mệt mỏi cho các thế hệ sau này mạnh mẽ bước về phía trước và tiếp tục cống hiến", nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn xúc động.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn và nhà báo Hải Thành tặng quà lưu niệm cho các đại lý và đối tác của Báo Thanh Niên ẢNH: DUY TÂN

Theo Tổng biên tập Báo Thanh Niên, với đội ngũ phóng viên thường trú bám sát địa bàn 13 tỉnh, thành trước đây (sau sáp nhập là 6 tỉnh, thành: Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp, Tây Ninh, Vĩnh Long, Cà Mau), Văn phòng Tây Nam bộ không chỉ là cầu nối tin cậy, phản ánh kịp thời nhịp sống sôi động của vùng đất phương Nam, mà còn đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

Đặc biệt, trong quá trình hoạt động, ngoài nỗ lực thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, văn phòng còn tích cực kết nối với các nhà hảo tâm, các cơ quan, doanh nghiệp thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội, như: xây cầu giao thông nông thôn, nhà tình thương, trao học bổng cho học sinh - sinh viên nghèo, trao tặng quà tết cho hộ nghèo…

Ông Đồng Văn Thanh, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Cần Thơ (bên trái) và bà Mã Thị Tươi, Phó chủ tịch thường trực HĐND TP.Cần Thơ, chúc mừng nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn và tập thể Báo Thanh Niên

ẢNH: DUY TÂN

Sự lớn mạnh của Văn phòng Tây Nam bộ đã góp phần quan trọng vào sự phát triển của Báo Thanh Niên. Và sự tin cậy của bạn đọc trong khu vực không chỉ là phần thưởng lớn dành cho lãnh đạo cùng toàn thể phóng viên, biên tập viên, nhân viên của văn phòng, mà còn cho cả tờ báo lấy sự "Hào hiệp - Tử tế - Nhân văn - Tin cậy" làm phương châm hành động.

"Với những tác động khôn lường của công nghệ đối với truyền thông, chúng tôi sẽ tiếp tục vượt khó như thế hệ lãnh đạo đầu tiên, sẽ tiếp tục đương đầu với cuộc cạnh tranh gay gắt từ các nền tảng phi truyền thống, nhưng sẽ không bao giờ đánh mất bản sắc của Thanh Niên cũng như những giá trị cốt lõi của nghề báo", nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn khẳng định.

Nhiều dấu ấn được ghi nhận

Chia sẻ tại lễ kỷ niệm, ông Trương Cảnh Tuyên, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, cho biết trên địa bàn hiện có hơn 70 cơ quan, báo, đài, tạp chí đặt văn phòng đại diện và cử phóng viên thường trú. Trong đó, những năm qua, Văn phòng đại diện Báo Thanh Niên khu vực Tây Nam bộ đã tích cực, chủ động thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về TP.Cần Thơ trên các lĩnh vực.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, phát biểu tại lễ kỷ niệm 40 năm Báo Thanh Niên ẢNH: DUY TÂN

Trung bình mỗi năm, văn phòng thực hiện và đăng tải hơn 100 tin, bài viết, video clip phản ánh toàn diện tình hình phát triển của TP.Cần Thơ trên báo in, báo điện tử, truyền hình. Các giá trị nhân văn, gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong đời sống xã hội được báo tích cực truyền tải. Sự đa dạng của các ấn phẩm đã góp phần lan tỏa hình ảnh, vị thế, tiềm năng, thành tựu phát triển của TP.Cần Thơ đến bạn đọc trong và ngoài nước.

Không những vậy, các phong trào thanh niên tình nguyện, hoạt động vì cộng đồng, an sinh xã hội cũng được báo quan tâm tuyên truyền. Đặc biệt, thông qua chuyên mục "Lá lành đùm lá rách" và nhiều tuyến bài giàu tính nhân văn, Báo Thanh Niên đã kêu gọi sự chung tay của bạn đọc hỗ trợ kịp thời nhiều hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Chỉ tính riêng năm 2025, loạt bài 3 kỳ Nghị lực mùa thi đã vận động bạn đọc đóng góp hơn 350 triệu đồng, giúp 3 học sinh lớp 12 tại TP.Cần Thơ vượt qua hoàn cảnh khó khăn, tiếp tục theo học đại học. Song song đó, hơn 10.000 quyển tập đã trao tay học sinh nghèo.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ (bên phải) và ông Huỳnh Cao Chánh, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Tây Ninh (bên trái), tặng bằng khen của UBND TP.Cần Thơ và UBND tỉnh Tây Ninh cho Văn phòng đại diện Báo Thanh Niên khu vực Tây Nam bộ

ẢNH: DUY TÂN

Ông Huỳnh Hữu Trí, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Cà Mau (bên trái) và bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long (bên phải) tặng bằng khen của UBND tỉnh Cà Mau và UBND tỉnh Vĩnh Long cho Văn phòng đại diện Báo Thanh Niên khu vực Tây Nam bộ

ẢNH: DUY TÂN

Cũng theo Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, bên cạnh công tác khuyến học, khuyến tài và bảo đảm an sinh xã hội, liên tục trong 3 năm (từ 2023 đến 2025), Báo Thanh Niên còn ghi dấu ấn sâu đậm khi phối hợp với Sở VH-TT-DL TP.Cần Thơ tổ chức thành công vòng loại khu vực Tây Nam bộ Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam. Giải đấu này đã tạo sân chơi thể thao lành mạnh, bổ ích, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho sinh viên, thanh niên các tỉnh trong khu vực và quảng bá hình ảnh năng động, trẻ trung của TP.Cần Thơ, trung tâm ĐBSCL nói riêng.

"Lãnh đạo TP.Cần Thơ ghi nhận, biểu dương, hoan nghênh Báo Thanh Niên nói chung, Văn phòng Tây Nam bộ nói riêng về những đóng góp tích cực, thiết thực cho sự phát triển của TP.Cần Thơ thời gian qua. Với những tiền đề này, chúng tôi kỳ vọng vào những đột phá mới, đầy tích cực của Báo Thanh Niên trong tương lai", ông Trương Cảnh Tuyên chia sẻ.

Nhà báo Trần Thanh Trang (bên phải) và nhà báo Quang Minh Nhật (trưởng và phó Văn phòng đại diện Báo Thanh Niên khu vực Tây Nam bộ) nhận bằng khen cá nhân của UBND TP.Cần Thơ ẢNH: DUY TÂN

Nhà báo Trần Thanh Trang (bên trái) và nhà báo Nguyễn Hồng Điệp nhận bằng khen cá nhân của UBND tỉnh Cà Mau ẢNH: DUY TÂN

Tại lễ kỷ niệm, tập thể Văn phòng đại diện Báo Thanh Niên khu vực Tây Nam bộ đã vinh dự nhận bằng khen của UBND các tỉnh, thành: Cần Thơ, Cà Mau, Vĩnh Long, Tây Ninh. Nhà báo Trần Thanh Trang (trưởng văn phòng), nhà báo Quang Minh Nhật (phó văn phòng) và nhà báo Nguyễn Hồng Điệp vinh dự nhận bằng khen của UBND TP.Cần Thơ và tỉnh Cà Mau.

Nhân kỷ niệm 40 năm Báo Thanh Niên phát hành số báo đầu tiên, Văn phòng Tây Nam bộ đã phối hợp các công ty, doanh nghiệp trao tặng 2 căn nhà tình thương và 60 suất học bổng Nguyễn Thái Bình với tổng giá trị 180 triệu đồng. Trong đó, Công ty TNHH vận tải Trang An Toàn (TP.Cần Thơ) tài trợ 1 căn nhà tình thương trị giá 60 triệu đồng cho một hộ dân ở P.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ; Công ty Xổ số kiến thiết Cà Mau tài trợ 1 căn nhà tình thương trị giá 60 triệu đồng cho một hộ dân ở xã Nguyễn Phích, tỉnh Cà Mau. Công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ, Công ty Xổ số kiến thiết Hậu Giang, Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng - mỗi công ty tài trợ 20 suất học bổng (mỗi suất 1 triệu đồng) cho học sinh vượt khó học tốt ở TP.Cần Thơ.



