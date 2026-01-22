Kỷ niệm 40 năm Báo Thanh Niên và hành trình ‘vượt khó’

Báo Thanh Niên tiếp tục sẻ chia khó khăn với người dân

Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Phó chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, cho biết ra đời từ Đổi mới 1986, Thanh Niên đã có một hành trình dài để hôm nay, cùng đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới. Khởi đầu với rất nhiều khó khăn, các thế hệ nối tiếp nhau đã kế thừa sự dấn thân và khát vọng của những người mở đường, mang tinh thần "Hào hiệp - Tử tế - Nhân văn - Tin cậy" để bồi đắp nên một thương hiệu báo chí đứng vững trong lòng bạn đọc.

Khách mời tham dự Lễ kỷ niệm 40 Báo Thanh Niên phát hành số đầu tiên tại tỉnh Khánh Hòa ẢNH: BÁ DUY

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn cho biết, động lực lớn nhất để những người làm Báo Thanh Niên chưa bao giờ chùn bước trước khó khăn, để "vượt khó" đã trở thành thói quen, không gì khác hơn sự yêu mến, tin tưởng của bạn đọc.

"Chúng tôi trân trọng biết ơn bạn đọc trong và ngoài nước đã theo dõi từng bài viết, dòng tin mỗi ngày trên các nền tảng; thường xuyên gửi gắm tâm tư, nguyện vọng, gợi ý để chúng tôi chuyển hóa thành chất liệu báo chí; hoặc góp ý thẳng thắn để Báo Thanh Niên ngày càng hoàn thiện", nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn phát biểu.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Phó chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Thanh Niên phát biểu tại buổi lễ ẢNH: BÁ DUY

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn cho biết thêm, từ phố biển Nha Trang, Văn phòng đại diện khu vực Nam Trung bộ đã trở thành "cánh tay nối dài" của Báo Thanh Niên tại 4 tỉnh Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng. Trải qua những ngày đầu còn nhiều khó khăn, đến nay văn phòng đã không ngừng lớn mạnh, hình thành đội ngũ phóng viên, biên tập viên và cộng tác viên am hiểu địa bàn, luôn sẵn sàng xông pha vào những điểm nóng, vùng sâu, vùng xa để kịp thời mang đến cho bạn đọc thông tin nhanh nhạy, chính xác.

"Song hành với hoạt động chuyên môn, Văn phòng đại diện khu vực Nam Trung bộ còn là nhịp cầu kết nối tình người thông qua các chương trình xã hội, nhân đạo: tiếp nhận và chuyển hàng tỉ đồng tiền cứu trợ của bạn đọc đến đồng bào vùng thiên tai; hỗ trợ hàng trăm trường hợp khó khăn; trao học bổng Nguyễn Thái Bình cho học sinh, sinh viên, con em cán bộ, chiến sĩ nơi biển đảo Trường Sa.

Báo Thanh Niên nhận bằng khen của tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng ẢNH: BÁ DUY

Đặc biệt, trong những trận bão lũ lịch sử vừa qua tại Nam Trung bộ, cán bộ, phóng viên, nhân viên văn phòng đã trực tiếp bám hiện trường, vừa tác nghiệp vừa làm cầu nối tiếp nhận và chuyển đến bà con hàng chục tỉ đồng tiền, hàng cứu trợ của bạn đọc", nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn nhấn mạnh.

Bứt phá mạnh mẽ trong kỷ nguyên số

Tại buổi lễ, ông Trần Hòa Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, Báo Thanh Niên đã gắn bó với bạn đọc, đặc biệt là thế hệ trẻ tỉnh nhà và có nhiều đóng góp tích cực.

Ông Trần Hòa Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa phát biểu chúc mừng Báo Thanh Niên tại buổi lễ ẢNH: BÁ DUY

Theo ông Nam, Báo Thanh Niên đã có những bài viết sâu sắc các phóng sự điều tra, các chiến dịch xã hội ý nghĩa của báo đã góp phần quan trọng vào việc định hướng dư luận dư luận, khơi dậy tinh thần trách nhiệm sáng tạo của thanh niên tỉnh Khánh Hòa.

Đồng thời, phản ánh chân thực nhịp sống những nỗ lực phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường, vườn, xây dựng văn hóa, du lịch của tỉnh chúng tôi trân trọng và đánh giá cao những đóng góp đó.

Lãnh đạo các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng chúc mừng lễ kỷ niệm 40 Báo Thanh Niên phát hành số đầu tiên ẢNH: BÁ DUY

"Tôi xin chúc Báo Thanh Niên tiếp tục vững bước trên hành trình mới luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, đổi mới sáng tạo bứt phá mạnh mẽ trong kỷ nguyên số, là người bạn đồng hành tin đời của hàng triệu bạn đọc và là tiếng nói hào hùng của thế hệ trẻ Việt Nam. Chúc Báo Thanh Niên 40 năm mãi trẻ trung, mãi dẫn đầu, mãi tỏa sáng...", ông Trần Hòa Nam nhấn mạnh.

Các thế hệ cán bộ, phóng viên, nhân viên Văn phòng đại diện Báo Thanh Niên khu vực Nam Trung bộ ẢNH: BÁ DUY

Dịp này, Báo Thanh Niên được UBND tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng tặng bằng khen; Văn phòng đại diện khu vực Nam Trung bộ được Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng tặng bằng khen.