Nâng cao năng lực truyền thông cho ngành du lịch TP.HCM trong kỷ nguyên số

Với ngành du lịch TP.HCM, truyền thông và xây dựng hình ảnh điểm đến được xác định là một trong những trụ cột quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng bền vững.

Theo số liệu của Sở Du lịch TP.HCM, năm 2025, TP đón hơn 8,5 triệu lượt khách quốc tế và hơn 45 triệu lượt khách nội địa, tổng thu du lịch ước đạt trên 270.000 tỉ đồng. Bước sang năm 2026, TP.HCM đặt mục tiêu đón khoảng 11 triệu lượt khách quốc tế, 50 triệu lượt khách nội địa, với tổng thu dự kiến 330.000 tỉ đồng. Những con số này cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của du lịch trong cơ cấu kinh tế TP, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác truyền thông, quảng bá điểm đến.

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ báo chí truyền thông cho cán bộ, viên chức ngành du lịch TP.HCM diễn ra sáng 21.1 tại TP.HCM ẢNH: ĐỘC LẬP

Phát biểu khai mạc hội nghị, bà Nguyễn Thị Minh Phương, Chánh Văn phòng Sở Du lịch TP.HCM, nhấn mạnh truyền thông không còn là nhiệm vụ riêng của báo chí hay bộ phận chuyên trách mà đã trở thành một phần không thể tách rời trong hoạt động quản lý nhà nước về du lịch. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức ngành du lịch đều có trách nhiệm tham gia cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, phối hợp hiệu quả với cơ quan báo chí và góp phần định hướng hình ảnh điểm đến TP.HCM một cách thống nhất, chuyên nghiệp.

Bà Nguyễn Thị Minh Phương, Chánh Văn phòng Sở Du lịch TP.HCM, phát biểu chào mừng tại hội nghị tập huấn ẢNH: ĐỘC LẬP

Trong bối cảnh truyền thông đa nền tảng, mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh mẽ, thông tin về du lịch lan truyền nhanh, đa chiều. Nếu không được định hướng tốt, các sự cố nhỏ cũng có thể nhanh chóng trở thành khủng hoảng truyền thông, ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín điểm đến. Vì vậy, việc trang bị kỹ năng báo chí truyền thông cho đội ngũ cán bộ ngành du lịch được xem là yêu cầu cấp thiết.

Tại hội nghị, ThS - nhà báo Nguyễn Xuân Đức, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ truyền thông Báo Thanh Niên, chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong việc phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước và báo chí, từ cách xây dựng thông tin, cung cấp dữ liệu, đến phương thức truyền tải thông điệp du lịch phù hợp với từng nền tảng truyền thông. Ông cho rằng, truyền thông du lịch hiện nay không chỉ là quảng bá hình ảnh đẹp mà còn cần tính chính xác, minh bạch, trách nhiệm xã hội và khả năng định hướng dư luận.

ThS - nhà báo Nguyễn Xuân Đức, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ truyền thông Báo Thanh Niên, chia sẻ kinh nghiệm về nghiệp vụ báo chí truyền thông trong ngành du lịch ẢNH: ĐỘC LẬP

Ở góc độ nghiên cứu thị trường, ông Đặng Mạnh Phước, Đồng sáng lập và Giám đốc điều hành The Outbox Company, mang đến bức tranh toàn cảnh về thị trường khách quốc tế trọng điểm đến TP.HCM năm 2025. Theo ông Phước, TP.HCM đang giữ vị trí nhận diện khá tốt trong tâm trí du khách quốc tế, đặc biệt tại các thị trường Đông Nam Á, Úc và Hàn Quốc. Việt Nam hiện đứng thứ 2 trong danh sách điểm đến được ưu tiên của du khách Hàn Quốc cho chuyến đi nước ngoài tiếp theo.

Ông Đặng Mạnh Phước, đồng sáng lập và Giám đốc điều hành The Outbox Company, trình bày nội dung về thị trường khách quốc tế trọng điểm đến TP.HCM năm 2025 ẢNH: ĐỘC LẬP

Kết quả khảo sát cũng cho thấy du khách quốc tế gắn TP.HCM với hình ảnh thành phố thú vị, văn hóa nổi bật, trải nghiệm độc đáo, phong cảnh đẹp và con người thân thiện. Tuy nhiên, để chuyển từ "nhận diện" sang "quyết định lựa chọn", truyền thông cần tập trung hơn vào việc kể câu chuyện điểm đến một cách nhất quán, có chiều sâu và dựa trên dữ liệu.

Một nội dung đáng chú ý khác được các diễn giả nhấn mạnh là hiệu quả của các kênh truyền thông số. Mạng xã hội, website đánh giá du lịch, chia sẻ từ bạn bè, người thân và các nền tảng OTA hiện là những kênh tác động mạnh nhất đến quyết định lựa chọn điểm đến. Điều này đòi hỏi ngành du lịch TP.HCM phải thay đổi tư duy truyền thông, từ cách tiếp cận một chiều sang mô hình tương tác, lắng nghe và phản hồi liên tục với du khách.

Hội nghị thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức ngành du lịch TP.HCM tham dự, trao đổi và cập nhật kiến thức truyền thông trong bối cảnh mới ẢNH: ĐỘC LẬP

Hội nghị tập huấn cung cấp kiến thức chuyên môn, góp phần thống nhất tư duy truyền thông trong toàn ngành, hướng đến mục tiêu xây dựng hình ảnh TP.HCM là điểm đến hiện đại, năng động, thân thiện và đáng tin cậy trên bản đồ du lịch quốc tế.

Theo Sở Du lịch TP.HCM, sau hội nghị, các nội dung tập huấn sẽ được vận dụng vào thực tiễn công tác chuyên môn, từng bước hình thành mạng lưới phối hợp truyền thông đồng bộ giữa các phòng, ban, đơn vị và Trung tâm Xúc tiến Du lịch. Đây được xem là nền tảng quan trọng để ngành du lịch TP phát triển theo hướng bền vững, chuyên nghiệp và thích ứng với bối cảnh truyền thông số.