Ngày 19.11, UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị tổng kết và công bố kết quả khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn tỉnh năm 2026 và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong chiến dịch.

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, cho biết sau một thời gian quyết liệt triển khai với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị từ cấp tỉnh đến cơ sở, sự nỗ lực của ngành y tế, các tổ chức đoàn thể và sự đồng lòng của nhân dân, chiến dịch đã đi đến đích với những kết quả rất đáng tự hào.

Tính đến ngày 15.11, toàn tỉnh Vĩnh Long đã thực hiện khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho 3.379.405 người/3.379.606 người, đạt tỷ lệ 99,99% dân số.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, phát biểu tại hội nghị ẢNH: NAM LONG

Trong tổng số người được khám sức khỏe định kỳ hoặc sàng lọc, có 266.698 trẻ dưới 6 tuổi (chiếm tỷ lệ 7,89%); 627.936 người từ 6 đến 18 tuổi (chiếm tỷ lệ 18,50%); 2.485.110 người từ 18 tuổi trở lên (chiếm tỷ lệ 73,54%), trong đó có 690.848 người từ 60 tuổi trở lên (chiếm tỷ lệ 27,80 % so với tổng số người khám từ 18 tuổi trở lên).

Cập nhật số liệu người được khám sức khỏe định kỳ hoặc sàng lọc, đến 9 giờ 12 phút ngày 17.11, có 106 xã, phường có tỷ lệ người dân khám sức khỏe định kỳ hoặc sàng lọc đạt 100% và 14 xã, phường đạt tỷ lệ trên 90% đến dưới 100 %.

Báo Thanh Niên cùng nhiều cơ quan báo chí khác được UBND tỉnh Vĩnh Long tặng bằng khen ẢNH: NAM LONG

Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu, thành công của công tác tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân năm 2026 là nền tảng quan trọng để Vĩnh Long tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân. Thường trực UBND tỉnh tin tưởng ngành y tế tỉnh nhà sẽ tiếp tục đạt nhiều thắng lợi trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân trong kỷ nguyên mới.

Tại hội nghị, UBND tỉnh Vĩnh Long và Sở Y tế đã biểu dương nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và tuyên truyền sâu rộng cho chiến dịch khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí của tỉnh. Báo Thanh Niên cùng một số cơ quan báo chí khác được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long.