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    Bảo tồn chức năng sinh sản cho người bệnh ung thư trẻ

    Liên Châu
    Liên Châu
    Trung tâm hỗ trợ sinh sản Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) chính thức triển khai các kỹ thuật điều trị vô sinh, hiếm muộn, bảo tồn khả năng sinh sản cho người bệnh ung thư (trữ noãn, tinh trùng); điều trị nam khoa; mãn kinh sớm… Các kỹ thuật không chỉ điều trị bệnh lý, mà còn nâng cao chất lượng cuộc sống, đời sống tình dục.

    Tại VN, một số điều tra cho thấy khoảng 1 triệu cặp vợ chồng cần được khám, điều trị vô sinh hiếm muộn. Đáng lưu ý, xu hướng gia tăng các ca bệnh ung thư, đồng thời gia tăng phụ nữ mãn kinh sớm sau điều trị ung thư.

    Bảo tồn chức năng sinh sản cho người bệnh ung thư trẻ - Ảnh 1.

    Phân loại chất lượng phôi trong phương pháp hỗ trợ sinh sản

    ẢNH: TƯ LIỆU TRUNG TÂM

    TS-BS Nguyễn Thị Thu Phương, quyền Giám đốc Trung tâm hỗ trợ sinh sản Bệnh viện Bạch Mai, cho biết bốc hỏa, mất ngủ, khô âm đạo, giảm ham muốn, đau khi quan hệ tình dục… là những vấn đề nhiều phụ nữ gặp phải sau điều trị ung thư. Tuy nhiên, vì tâm lý e ngại hoặc cho rằng đây là hệ quả phải chấp nhận, không ít người lựa chọn im lặng. Những thay đổi này liên quan đến sự suy giảm nội tiết tố nữ, đặc biệt là estrogen, do ảnh hưởng của quá trình điều trị. Hóa trị có thể gây tổn thương nang noãn, suy giảm dự trữ buồng trứng; xạ trị vùng chậu có nguy cơ ảnh hưởng chức năng buồng trứng; phẫu thuật cắt hai buồng trứng gây mãn kinh tức thì. Một số thuốc điều trị nội tiết ung thư vú cũng có thể làm xuất hiện hoặc trầm trọng thêm các triệu chứng mãn kinh. BS Phương lưu ý mất kinh sau hóa trị không đồng nghĩa với mãn kinh vĩnh viễn. Chức năng buồng trứng có thể hồi phục tùy theo độ tuổi và phác đồ điều trị. Vì vậy, người bệnh cần được thăm khám, đánh giá chuyên khoa trước khi kết luận về khả năng sinh sản. Việc chăm sóc phải được cá thể hóa theo loại ung thư, phác đồ điều trị và tình trạng sức khỏe của từng người.

    Bên cạnh theo dõi nguy cơ tái phát ung thư, phụ nữ cần được quan tâm đến sức khỏe nội tiết, xương khớp, tinh thần, đời sống tình dục và khả năng sinh sản. Đặc biệt, với phụ nữ trẻ còn mong muốn sinh con, việc tư vấn nguy cơ suy giảm chức năng buồng trứng và các giải pháp bảo tồn khả năng sinh sản như trữ noãn, trữ phôi cần được thực hiện sớm, lý tưởng nhất là trước điều trị ung thư.

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