Bão Trà Mi: Đà Nẵng mưa lớn, gió mạnh khiến cây xanh ngã đổ hàng loạt

Ghi nhận của PV Thanh Niên lúc 7 giờ sáng nay 27.10, tại TP.Đà Nẵng có mưa to và gió rít mạnh từng cơn khi bão số 6 (bão Trà Mi) áp sát đất liền. Cụ thể, tại khu vực như cầu vượt Hòa Cầm, đường Lê Đại Hành (Q.Cẩm Lệ), đường Võ Nguyên Giáp, Hoàng Sa, Trường Sa, Phạm Văn Đồng (Q.Sơn Trà) gió mạnh đã gây gãy đổ nhiều cây xanh.

Canh xanh ngã đổ ở đường gom cầu vượt Hòa Cầm (Q.Cẩm Lệ) khiến các phương tiện phải chạy ngược chiều để di chuyển ẢNH: HUY ĐẠT

Tại đường Phạm Văn Đồng (Q.Sơn Trà), nhiều cành cây bị gió xé toát rơi xuống vỉa hè ẢNH: HUY ĐẠT

Gió giật mạnh từ sáng sớm 27.10 hất văng tủ cà phê ven đường Ngô Quyền (Q.Sơn Trà)

Gió bắt đầu mạnh lên khi bão số 6 áp sát đất liền Đà Nẵng, người dân ở đường Cách Mạng Tháng 8 (Q.Cẩm Lệ) tranh thủ gia cố, chằng chống lại mái hiên ẢNH: HUY ĐẠT

Hoàn lưu bão Trà Mi (bão số 6) gây mưa to, gió lớn ở miền Trung

Tại các tuyến đường vùng ven Hòa Phước, Hòa Châu (H.Hòa Vang), nhiều cây xanh bật gốc, ngã đè lên ô tô đậu đỗ ven đường.

Cây xanh ngã đổ đè lên ô tô đậu ven đường ẢNH: HUY ĐẠT

Gió quật ngã bảng tên đường Võ Nguyên Giáp (Q.Sơn Trà) ẢNH: HUY ĐẠT

Bảng quảng cáo ở khu vực cầu Hòa Xuân (Q.Cẩm Lệ) bị gió thổi ngã nghiêng ẢNH: HUY ĐẠT

Các tuyến đường ven biển chỉ có ô tô, xe khách di chuyển, do gió mạnh dần nên xe máy không thể lưu thông qua các tuyến đường này ẢNH: HUY ĐẠT

Trao đổi với PV Thanh Niên tại khu vực đường Nguyễn Văn Thoại (Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng), anh Đặng Công Thịnh (trú H.Hòa Vang), một tài xế taxi, cho biết dù có mưa lớn nhưng nhu cầu di chuyển của người dân và hành khách rất cao nên anh vẫn chạy xe phục vụ khách.

"Mình chạy tới khoảng 10 giờ sáng, khi nào có mưa lớn, gió mạnh hơn thì đậu đỗ xe vào tầng hầm khách sạn để tránh bão. Mình đã xin quản lý khách sạn trước đó rồi, nên không lo về chỗ trú bão", anh Thịnh nói.

Nhiều hãng taxi tại TP.Đà Nẵng vẫn phục vụ vận chuyển hành khách vào sáng 27.10

Hiện nhiều xã của H.Hòa Vang và một số phường của Q.Cẩm Lệ đã bị mất điện. Trong ảnh: Lực lượng chức năng đang nỗ lực khắc phục sự cố điện tại đường Trịnh Đình Thảo (P.Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ) ẢNH: HUY ĐẠT

Gió bắt đầu mạnh lên, tại TP.Đà Nẵng cây xanh bật gốc ngã đổ khắp nơi ẢNH: H.Đ

Tuyến phố Nguyễn Văn Linh (Q.Hải Châu) cây xanh ngã đổ chắn hết vỉa hè ẢNH: H.Đ

Cây xanh ngã đổ đè lên ô tô đậu đỗ ở vỉa hè Q.Hải Châu ẢNH: H.Đ

Tại TP.Đà Nẵng, nước dâng do bão vùng ven bờ từ sáng ngày 27.10, ven biển có khả năng xuất hiện nước dâng do bão cao từ 0,4 - 0,6m.

Trên đất liền, tại các quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Thanh Khê, Liên Chiểu, Hải Châu và Cẩm Lệ, gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, vùng gần tâm bão đi qua gió mạnh cấp 8 - 9, giật cấp 11; H.Hòa Vang có gió mạnh dần lên cấp 5 - 6, giật cấp 7 - 8.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 6 (bão Trà Mi) nên từ nay 27.10 đến hết ngày 28.10 tại TP.Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông. Tổng lượng mưa các quận Liên Chiểu, Thanh Khê, Hải Châu phổ biến 120 - 250 mm, có nơi trên 280 mm; các quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn phổ biến 150 - 280 mm, có nơi trên 300 mm; Q.Cẩm Lệ và H.Hòa Vang phổ biến 120 - 250 mm, có nơi trên 300 mm; huyện đảo Hoàng Sa 50 - 100 mm, có nơi trên 150 mm.

Từ chiều nay đến ngày 28.10 do ảnh hưởng của hoàn lưu bão ở khu vực đất liền và vùng biển TP.Đà Nẵng cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông kèm tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Trước đó, UBND TP.Đà Nẵng có công điện yêu cầu người dân hạn chế ra khỏi nhà từ 10 giờ sáng 27.10 để đảm bảo an toàn.