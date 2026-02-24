Bão tuyết ập vào Mỹ gây hạn chế đi lại, hàng ngàn chuyến bay bị hủy

Xe dọn tuyết tại khu BrooKlyn ở New York hôm 23.2 ẢNH: AFP

Hãng AFP ngày 24.2 đưa tin hơn 40 triệu người ở vùng đông bắc Mỹ đã nhận được cảnh báo thời tiết, khi một cơn bão mùa đông đổ xuống gây ra tuyết rơi dày đến đầu gối và New York ban hành lệnh hạn chế đi lại trên toàn thành phố.

Cơn bão được gọi là Nor'easter (bão đông bắc) đã tàn phá khu vực, làm gián đoạn các chuyến bay và khiến hàng trăm ngàn hộ gia đình cùng cơ sở kinh doanh mất điện.

Thị trưởng New York Zohran Mamdani đã ra lệnh cấm các phương tiện không cần thiết lưu thông trên đường cho đến trưa 23.2 (giờ địa phương) và đóng cửa trường học. Chính quyền ở các bang lân cận New Jersey và Rhode Island cũng ban hành các hạn chế đi lại tương tự.

Một số người tỏ ra thất vọng trước cơn bão mùa đông lớn thứ hai trong vòng vài tuần qua tại khu vực này. Trong khi đó, tại ga Grand Central ở New York, những người khác đang chiêm ngưỡng thành phố được bao phủ trắng xóa.

Nhiều người chơi trượt tuyết tại công viên Trung tâm ở New York ẢNH: REUTERS

Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS) cho biết tuyết rơi sẽ giảm dần trong đêm 23.2, nhưng cảnh báo gió mạnh vẫn có thể gây ra điều kiện bão tuyết ở một số khu vực.

Tính đến 16 giờ ngày 23.2, hơn 5.600 chuyến bay đến hoặc đi từ Mỹ đã bị hủy và hàng trăm chuyến khác bị hoãn, theo trang theo dõi bay FlightAware.

Ba sân bay lớn của New York cũng như sân bay Boston Logan (bang Massachusetts) ghi nhận số lượng chuyến bay bị hủy nhiều nhất.

Sân bay quốc tế T.F. Green ở Rhode Island ghi nhận lượng tuyết rơi gần 83 cm vào trưa 23.2, một kỷ lục mới tại tiểu bang này.

Trụ sở Liên Hiệp Quốc tại New York đã đóng cửa vào ngày 23.2. Xe dọn tuyết được triển khai khắp vùng đông bắc khi các quan chức nỗ lực giảm thiểu sự gián đoạn kéo dài.

Các thành phố lớn, bao gồm New York và Philadelphia, đã lập các trung tâm sưởi ấm dành riêng cho những người bị mắc kẹt ngoài trời lạnh.

Xa hơn về phía bắc, lệnh giới hạn đi lại ở Rhode Island được gia hạn đến ngày 24.2, trong khi chính quyền bang Massachusetts công bố các hạn chế mới đối với việc lái xe không thiết yếu ở một số khu vực của tiểu bang.