Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Bão tuyết ập vào Mỹ gây hạn chế đi lại, hàng ngàn chuyến bay bị hủy

Khánh An
Khánh An
24/02/2026 07:31 GMT+7

Bão tuyết tiếp tục quét qua khu vực đông bắc Mỹ, khiến nhiều người thất vọng vì bị hạn chế đi lại nhưng một số người khác cảm thấy thú vị khi chứng kiến tuyết bao phủ trắng xóa.

Bão tuyết càn quét Mỹ 2026: Hạn chế đi lại và hàng ngàn chuyến bay bị hủy - Ảnh 1.

Xe dọn tuyết tại khu BrooKlyn ở New York hôm 23.2

ẢNH: AFP

Hãng AFP ngày 24.2 đưa tin hơn 40 triệu người ở vùng đông bắc Mỹ đã nhận được cảnh báo thời tiết, khi một cơn bão mùa đông đổ xuống gây ra tuyết rơi dày đến đầu gối và New York ban hành lệnh hạn chế đi lại trên toàn thành phố.

Cơn bão được gọi là Nor'easter (bão đông bắc) đã tàn phá khu vực, làm gián đoạn các chuyến bay và khiến hàng trăm ngàn hộ gia đình cùng cơ sở kinh doanh mất điện.

Thị trưởng New York Zohran Mamdani đã ra lệnh cấm các phương tiện không cần thiết lưu thông trên đường cho đến trưa 23.2 (giờ địa phương) và đóng cửa trường học. Chính quyền ở các bang lân cận New Jersey và Rhode Island cũng ban hành các hạn chế đi lại tương tự.

Một số người tỏ ra thất vọng trước cơn bão mùa đông lớn thứ hai trong vòng vài tuần qua tại khu vực này. Trong khi đó, tại ga Grand Central ở New York, những người khác đang chiêm ngưỡng thành phố được bao phủ trắng xóa.

Bão tuyết càn quét Mỹ 2026: Hạn chế đi lại và hàng ngàn chuyến bay bị hủy - Ảnh 2.

Nhiều người chơi trượt tuyết tại công viên Trung tâm ở New York

ẢNH: REUTERS

Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS) cho biết tuyết rơi sẽ giảm dần trong đêm 23.2, nhưng cảnh báo gió mạnh vẫn có thể gây ra điều kiện bão tuyết ở một số khu vực.

Tính đến 16 giờ ngày 23.2, hơn 5.600 chuyến bay đến hoặc đi từ Mỹ đã bị hủy và hàng trăm chuyến khác bị hoãn, theo trang theo dõi bay FlightAware.

Ba sân bay lớn của New York cũng như sân bay Boston Logan (bang Massachusetts) ghi nhận số lượng chuyến bay bị hủy nhiều nhất.

Sân bay quốc tế T.F. Green ở Rhode Island ghi nhận lượng tuyết rơi gần 83 cm vào trưa 23.2, một kỷ lục mới tại tiểu bang này.

Trụ sở Liên Hiệp Quốc tại New York đã đóng cửa vào ngày 23.2. Xe dọn tuyết được triển khai khắp vùng đông bắc khi các quan chức nỗ lực giảm thiểu sự gián đoạn kéo dài.

Các thành phố lớn, bao gồm New York và Philadelphia, đã lập các trung tâm sưởi ấm dành riêng cho những người bị mắc kẹt ngoài trời lạnh.

Xa hơn về phía bắc, lệnh giới hạn đi lại ở Rhode Island được gia hạn đến ngày 24.2, trong khi chính quyền bang Massachusetts công bố các hạn chế mới đối với việc lái xe không thiết yếu ở một số khu vực của tiểu bang.

Tin liên quan

Lở tuyết chết chóc nhất California khiến 8 người thiệt mạng

Lở tuyết chết chóc nhất California khiến 8 người thiệt mạng

Các nhà chức trách bang California (Mỹ) ngày 18.2 xác nhận 8 người thiệt mạng sau trận lở tuyết tại dãy núi Sierra Nevada, ngoài ra 1 người mất tích.

30 người chết do tuyết rơi dày bất thường, chính phủ Nhật điều động binh sĩ

Công bố số người chết trong vụ rơi máy bay thương gia giữa bão tuyết ở Mỹ

Khám phá thêm chủ đề

tuyết rơi bão tuyết new york Mỹ Liên Hiệp Quốc thời tiết hạn chế đi lại
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận