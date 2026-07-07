Bảo vệ trẻ em trước mạng xã hội

Một trong các nguyên nhân của tình trạng trên chính là việc nhiều trẻ thường xuyên "dính" lấy điện thoại thông minh (smartphone), máy tính bảng. Bên cạnh việc chơi game, trẻ em thường xuyên sử dụng các loại thiết bị công nghệ nói trên tiếp cận mạng xã hội (MXH), xem các video clip trên các nền tảng này.

Thực tế, vấn đề vừa nêu đang gây nhức nhối cho nhiều quốc gia, khiến không ít chính phủ phải vào cuộc bằng nhiều chiến lược quyết liệt. Cuối tháng 6 vừa qua, sau 6 tháng áp dụng lệnh cấm trẻ em dưới 16 tuổi dùng MXH, chính phủ Úc tuyên bố tăng gấp đôi mức phạt tối đa, lên tới gần 70 triệu USD, đối với các nền tảng MXH không thực thi nghiêm túc lệnh vừa nêu. Cơ quan An toàn điện tử Úc (eSafety) cũng được trao thêm thẩm quyền để giải quyết vấn đề này.

Một số nước như Anh, Thổ Nhĩ Kỳ, Indonesia cũng đã áp dụng lệnh cấm tương tự. Giới chức Anh còn đang xem xét mở rộng hạn chế sang lĩnh vực trò chơi điện tử và phát video trực tiếp (livestream).

Tại Mỹ, Thượng viện nước này đang thúc đẩy Đạo luật an toàn trực tuyến cho trẻ em (KOSA) để ngăn chặn ảnh hưởng rộng rãi của MXH nói riêng, internet nói chung, đối với trẻ. Có đến 6 bang ở nước này mở rộng sang hạn chế thời gian dùng thiết bị điện tử (bao gồm máy tính bảng, dụng cụ trình chiếu) trong lớp học, đồng thời phụ huynh đang vận động "mang giấy bút trở lại lớp học" do nhiều trường tiểu học áp dụng thiết bị điện tử vào giảng dạy.

Không phải đến gần đây các nước mới bắt đầu ngăn chặn ảnh hưởng tiêu cực của thiết bị công nghệ, MXH đối với trẻ em, học sinh. Hơn 10 năm trước, khi người viết đến Úc tìm hiểu ứng dụng công nghệ trong giáo dục, đại diện ngành giáo dục nước này đã chia sẻ về các phương pháp giúp học sinh sử dụng smartphone, máy tính bảng một cách đúng đắn. Phụ huynh cũng nhận được các hướng dẫn về vấn đề này nhằm áp dụng đối với con trẻ ngay tại nhà, trong đó có biện pháp hạn chế xem video clip trên các nền tảng MXH, chơi game.

Đã quá rõ ràng rằng cận thị hay các vấn đề về sức khỏe tâm thần nói riêng, sức khỏe nói chung, cũng như tinh thần học tập của trẻ em có thể gặp những hậu quả đáng lo từ việc "dính" lấy smartphone, máy tính bảng tiếp cận MXH. Vì thế, ở tầm vĩ mô, Chính phủ cần có những biện pháp siết chặt hơn nữa trách nhiệm của các nhà cung cấp MXH đối với trẻ em, mở rộng nhiều quy định hạn chế trẻ em dùng MXH. Đối với ngành giáo dục, cần có những biện pháp ngay từ nhà trường bằng những hành động cụ thể nhất, có thể học hỏi những bài học kinh nghiệm từ các quốc gia phát triển đã thực hiện.

Trách nhiệm cũng không hề nhỏ đối với các phụ huynh khi cần phải học hỏi, trang bị cho bản thân kỹ năng về việc kiểm soát con trẻ sử dụng thiết bị công nghệ, đặc biệt là cách để định hướng con trẻ sử dụng smartphone, máy tính bảng đúng cách, hạn chế tối đa ảnh hưởng. Trong đó, bên cạnh các biện pháp như quy định thời gian con trẻ sử dụng thiết bị công nghệ, cần lấy chính bản thân làm gương trong việc hạn chế sử dụng smartphone hay máy tính bảng. Các phụ huynh cũng cần biết đến các công cụ như Family Link, Screen Time, chuyển chế độ trẻ em trên YouTube Kids… để kiểm soát và định hướng cách thức con trẻ sử dụng thiết bị di động.