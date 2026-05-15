Bảo vệ vững chắc không gian phát triển chiến lược

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tới dự, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Công an TP.Hải Phòng vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội từ năm 2015 đến 2025, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng và đánh giá cao những chiến công, thành tích xuất sắc của Công an TP.Hải Phòng trong suốt chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Thủ tướng đề nghị Công an TP.Hải Phòng tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ cụ thể hóa đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo của Bộ Công an về bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; các định hướng, chiến lược phát triển đất nước, TP.Hải Phòng; quán triệt quan điểm lấy ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội làm nền tảng; lấy phục vụ phát triển và nhân dân làm mục tiêu cao nhất. Bảo vệ vững chắc an ninh, an toàn cho các không gian phát triển chiến lược; nhận diện sớm nguy cơ; tuyệt đối không để bị động, bất ngờ.

Nhân dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang trao bức tượng "Bác Hồ về thăm quê" - quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng Công an TP.Hải Phòng.