Bắp bao tử là gì mà ăn cả vỏ, râu vẫn được khen ngon?

Trên thực tế, món bắp bao tử đang "làm mưa làm gió" trên mạng xã hội là cách mà dân mạng gọi món bắp non đem luộc, sau đó ăn luôn cả vỏ, râu bắp chấm với muối ớt lạ miệng.

Bắp bao tử, món bắp non đem luộc ăn luôn cả vỏ, râu bắp chấm muối ớt đang gây sốt mạng

Món ăn với tên gọi lạ mà quen này được nhiều tài khoản mạng xã hội chia sẻ những clip ăn thử và nhận về lượt xem "khủng". Chị Việt Phương Thoa, chủ tài khoản mạng xã hội có hơn 16 triệu người theo dõi thường xuyên review các món ăn hot trend trên mạng bất ngờ gây chú ý ở với clip ăn bắp non nói trên.

"Mình thấy mọi người luộc lên, ăn cả vỏ, cả cùi bắp luôn. Ở trong bắp còn rất non, mình luộc khá dễ chín, khi bắp vừa chín tới ăn sực sực. Mình chuẩn bị thêm một đĩa muối ớt, trộn thêm muối tiêu và nặn chanh để ăn kèm", cô gái cho biết.

Hương vị "bắp bao tử" thế nào?

Theo mô tả của chị Việt Phương Thoa, lần đầu tiên ăn bắp non nguyên vỏ đã luộc vừa chín tới, hương vị tuyệt vời đáng để thử qua. Bắp có vị ngọt thanh, có mùi thơm lừng của bắp, giòn sừng sực, ăn ngon. Nước chấm muối ớt ăn kèm là sự kết hợp phù hợp.

Clip review nói trên nhận về gần 3 triệu lượt xem trên mạng xã hội. Bên dưới bài đăng, nhiều người bày tỏ bất ngờ khi biết món bắp bao tử có thể ăn luôn được cả vỏ. Cư dân mạng cũng cho biết sẽ tìm mua ăn thử, tò mò về hương vị.

Tương tự, chị Vy Cát Lai, chủ tài khoản có hơn 400.000 người theo dõi thường xuyên chia sẻ trải nghiệm ăn thử các món độc lạ cũng khuyên mọi người nên ăn thử món bắp bao tử hot trend này.

"Bắp giòn, ngọt, hạt bắp còn non lưng tưng trong miệng, chấm thêm muối ớt cay quá tuyệt vời. Mùi thơm của bắp là mùi thơm tuổi thơ, của đồng quê mà mọi người hầu như ai cũng biết", cô gái chia sẻ. Sau đó, clip này cũng nhận về hơn 1 triệu lượt xem và được nhiều người chia sẻ ào ạt.

Bắp là loại cây trồng quen thuộc với người Việt ẢNH: CAO AN BIÊN

Tuy nhiên, lời khuyên của những người ăn thử món bắp bao tử này là nên chọn bắp có nguồn gốc rõ ràng, tin cậy để tránh ảnh hưởng tới sức khỏe.

"Bắp non thì mình ăn hoài, luộc, xào, nhưng ăn cả vỏ, râu bắp thì lần đầu mình thấy. Để mình tìm mua về luộc ăn thử xem sao", tài khoản Ngô Lan Hương bày tỏ. "Bắp là bẻ xong ăn ngay lập tức sẽ ngọt, giòn. Nếu để qua nhiều ngày sẽ giảm độ ngon", Ngọc Lê chia sẻ.

"Bình thường mình chỉ ăn bắp non đã lột vỏ trong nồi lẩu thôi chứ chưa ăn kiểu này. Nhìn mọi người ăn thấy thèm quá! Có thể tưởng tượng ra được vị nhưng không chắc vì mình chưa ăn", Nguyễn CN bày tỏ.

