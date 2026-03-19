Quán cà phê nổi tiếng ở trung tâm TP.HCM đóng cửa sau 10 năm: Lý do gây tiếc nuối

Trong thông báo trên tài khoản mạng xã hội chính thức, quán cà phê - bánh ngọt Tokyo Moon nằm ở phường Sài Gòn, trung tâm TP.HCM vừa thông báo đóng cửa, nói lời tạm biệt thực khách.

Quán cà phê có tiếng ở trung tâm TP.HCM thông báo đóng cửa khiến khách tiếc nuối ẢNH: TOKYO MOON

Thông báo ghi rõ: "Trong suốt 10 năm qua, vợ chồng tôi đã nhận được rất nhiều tình yêu thương và sự ủng hộ quý báu từ mọi người. Thật khó để nói lời chia tay, và lòng chúng tôi đầy ắp sự luyến tiếc cùng lời xin lỗi vì không thể tiếp tục đồng hành lâu hơn nữa.

Giờ đây, chúng tôi xin phép được trở về quê hương. Cửa hàng sẽ chính thức đóng cửa vào ngày 12.4. Chúng tôi dự định sẽ dành thời gian đi du lịch, thưởng thức những món ăn ngon và bắt đầu một chương mới trong cuộc đời. Cảm ơn vì đã là một phần thanh xuân đẹp nhất của chúng tôi".

Thực khách tiếc nuối khi quán quen đóng cửa

Thông báo này nhanh chóng được chia sẻ trên các diễn đàn ẩm thực trên mạng xã hội, được nhiều người quan tâm. Bên dưới bài đăng, nhiều người cũng để lại bình luận bày tỏ sự nuối tiếc khi quán quen đóng cửa, dành những lời chúc tốt đẹp tới chủ quán. Một số khách quen trong và ngoài nước cũng nhắc nhớ nhiều kỷ niệm đã có với quán cà phê này.

Tài khoản Bovinwook bày tỏ: "Tôi đã thưởng thức bánh và trà ở đây từ năm 2022. Thật buồn khi nghe thông báo này. Tuy nhiên, tôi hạnh phúc khi bây giờ bạn có thể dành thời gian quý báu của mình với những người thân yêu của mình.

Tôi sẽ nhớ các món bánh ở tiệm, hương vị khó tìm thấy ở nơi nào khác ở TP.HCM. Cảm ơn vì đã phục vụ và là một phần ký ức không thể quên của tôi. Hãy luôn vui vẻ và khỏe mạnh nhé".

"Một trong những quán cà phê hấp dẫn nhất mà tôi từng đến. Quán cà phê với các món ăn, thức uống là một phát hiện tuyệt vời khi khám phá thành phố. Cảm ơn bạn! Chúc may mắn với những chuyến phiêu lưu tiếp theo của bạn", nickname Kimroxss nhắn nhủ tới vợ chồng chủ quán.

Tài khoản Phuongelise bày tỏ: "Cảm ơn vì đã là một phần thanh xuân của tôi. Có quá nhiều kỷ niệm ở đây. Cảm ơn quán nhiều!". Bên cạnh đó, một số cư dân mạng cũng hẹn nhau ghé quán cà phê này thưởng thức trong những ngày hoạt động cuối cùng trước khi đóng cửa.

Cách đây không lâu, Nhà Ní, một quán cà phê nổi tiếng khác ở TP.HCM cũng thông báo chính thức đóng cửa khiến khách tiếc nuối ẢNH: CAO AN BIÊN

Chị Phan Thảo (27 tuổi) làm nhân viên văn phòng tại phường Sài Gòn, TP.HCM quán cà phê này là điểm đến quen thuộc của chị và bạn bè từ năm 2023, khi lần đầu chị biết tới quán qua lời giới thiệu của đồng nghiệp.

"Mình thích không gian ở đây, yên tĩnh, thoải mái, chủ quán cũng niềm nở. Biết tin quán đóng cửa, mình bất ngờ, cũng có chút nuối tiếc vì mất đi một quán quen có nhiều kỷ niệm. Mình sẽ ghé đây thưởng thức vào cuối tuần này như lời tạm biệt quán", vị khách chia sẻ.

Mở từ 2016, đây là một trong những quán cà phê nổi tiếng nhất tại khu phố Nhật ở trung tâm TP.HCM, được sáng lập và vận hành bởi vợ chồng người Hàn Quốc. Quán mang phong cách hidden (ẩn náu), dành cho thực khách thích sự yên tĩnh, nhẹ nhàng giữa lòng thành phố hối hả.

Quán phục vụ đồ uống và bánh ngọt với mức giá dao động từ 55.000 - 100.000 đồng. Một số món đặc trưng gồm ssanghwacha (trà thảo mộc đậm vị), latte khoai lang, trà jujube và nhiều loại bánh ngọt được khách yêu thích như tiramisu, red velvet, crepe… Quán cà phê này còn có chi một nhánh ở TP.Pocheon (Hàn Quốc).