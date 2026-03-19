Barcelona thắng đậm Newcastle 7-2, các cặp tứ kết Champions League lộ diện

Barcelona "hủy diệt" Newcastle trong hiệp 2

Barcelona giành chiến thắng 7-2 trước Newcastle trên sân Camp Nou, qua đó đi tiếp sau 2 lượt trận. Đây là trận đấu mà đội bóng Tây Ban Nha thể hiện sức mạnh tấn công vượt trội, đặc biệt trong hiệp 2.

Trước đó ở lượt đi, Newcastle đã chơi tốt và chỉ bị gỡ hòa ở phút 90+6 từ chấm phạt đền của Lamine Yamal. Bước vào lượt về, đại diện Ngoại hạng Anh tiếp tục chọn lối chơi tấn công như đã thể hiện.

Tuy nhiên, Barcelona sớm vươn lên dẫn trước ngay phút thứ 6. Từ pha xử lý ở giữa sân của Lamine Yamal, Raphinha phối hợp với Fermin Lopez rồi dứt điểm mở tỷ số.

Newcastle nhanh chóng có câu trả lời. Từ pha phối hợp bên cánh trái giữa Lewis Hall và Harvey Barnes, Anthony Elanga ghi bàn gỡ hòa 1-1.

Chỉ ít phút sau, Barcelona lại vượt lên. Từ tình huống cố định, Marc Bernal dứt điểm cận thành nâng tỷ số lên 2-1.

Newcastle vẫn không buông xuôi và tiếp tục gây sức ép. Đội khách lần thứ 2 gỡ hòa khi Elanga hoàn tất cú đúp sau một pha phối hợp tương tự bên cánh trái.

Cuối hiệp 1, bước ngoặt xảy ra khi Barcelona được hưởng phạt đền sau khi VAR vào cuộc. Lamine Yamal thực hiện thành công, đưa đội chủ nhà dẫn 3-2 trước giờ nghỉ.

Sang hiệp 2, thế trận thay đổi hoàn toàn. Newcastle không còn giữ được sự tổ chức và bắt đầu lộ nhiều khoảng trống.

Raphinha lập cú đúp cho Barcelona ẢNH: REUTERS

Phút 51, Fermin Lopez ghi bàn nâng tỷ số lên 4-2 sau đường chuyền của Raphinha. Chỉ 4 phút sau, Lewandowski đánh đầu từ quả phạt góc, đưa Barcelona dẫn 5-2.

Barcelona tiếp tục duy trì sức ép. Lamine Yamal đi bóng rồi kiến tạo để Lewandowski hoàn tất cú đúp, nâng tỷ số lên 6-2.

Đến cuối trận, Raphinha tận dụng sai lầm của hàng thủ Newcastle để ghi bàn ấn định chiến thắng 7-2.

Newcastle đã có thời điểm chơi tốt và ghi 2 bàn, nhưng việc để thủng lưới liên tục, đặc biệt trong hiệp 2, khiến họ không thể giữ thế trận.

Trong khi đó, Barcelona cho thấy hiệu quả trong các pha tấn công và tận dụng tốt cơ hội để giành chiến thắng cách biệt.

Liverpool thắng đậm

Trên sân Anfield, Liverpool có chiến thắng đậm 4-0 trước đại diện Thổ Nhĩ Kỳ là Galatasaray. Dù vậy, đội chủ nhà không dễ dàng áp đặt thế trận trong hiệp 1 và phải chờ đến phút 25 mới có bàn mở tỷ số do công của Dominik Szoboszlai.

Bước sang hiệp 2, Liverpool chơi khởi sắc hơn rõ rệt. Đội bóng của HLV Arne Slot liên tiếp ghi thêm 3 bàn nhờ Hugo Ekitike, Ryan Gravenberch và Mohamed Salah, qua đó khép lại trận đấu với chiến thắng 4-0. Kết quả này giúp Liverpool lội ngược dòng thành công, giành vé vào tứ kết với tổng tỷ số 4-1 sau 2 lượt trận (lượt đi thua 0-1).

Tại vòng 8 đội, Liverpool sẽ chạm trán đương kim vô địch PSG. Đây được xem là cặp đấu đáng chú ý khi đại diện nước Pháp vẫn duy trì phong độ cao và vừa loại Chelsea với tổng tỷ số 8-3 ở vòng 16 đội.

Salah và các đồng đội có chiến thắng ấn tượng ẢNH: REUTERS

Ở một diễn biến khác, Bayern Munich tiếp tục thể hiện sức mạnh khi đánh bại Atalanta 4-1 trên sân Allianz. Harry Kane là cầu thủ nổi bật nhất với cú đúp bàn thắng. Hai pha lập công còn lại của “Hùm xám” thuộc về Lennart Karl và Luis Díaz, trong khi Lazar Samardžić ghi bàn danh dự cho Atalanta.

Với kết quả này, Bayern Munich giành chiến thắng chung cuộc 10-2 sau 2 lượt trận, qua đó trở thành đại diện duy nhất của Bundesliga góp mặt ở tứ kết. Ở vòng đấu tiếp theo, thầy trò HLV Kompany sẽ đối đầu Real Madrid – đội vừa loại Manchester City với tổng tỷ số 5-1.

Cặp tứ kết còn lại đã được xác định trước đó khi Arsenal sẽ chạm trán Sporting Lisbon. Đại diện Ngoại hạng Anh vượt qua Bayer Leverkusen với tổng tỷ số 3-1, trong khi Sporting Lisbon gây ấn tượng với màn ngược dòng thắng 5-3 sau khi thua 0-3 ở lượt đi.

Theo lịch thi đấu, các trận tứ kết Champions League 2025-2026 sẽ diễn ra vào các ngày 8 và 9.4 (lượt đi), trong khi lượt về được tổ chức vào ngày 15 và 16.4 theo giờ Việt Nam.