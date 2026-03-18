Senegal bị tước cúp châu Phi, Morocco được trao chức vô địch sau phán quyết gây sốc

Bóng đá châu Phi vừa chứng kiến một trong những quyết định gây tranh cãi nhất lịch sử, khi đội tuyển Senegal bị tước chức vô địch Cúp các quốc gia châu Phi (CAN), còn Morocco được trao danh hiệu sau phán quyết từ Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF).

Theo thông báo từ CAF, hội đồng kháng nghị đã quyết định xử Senegal thua trận chung kết, qua đó chiến thắng 1-0 của họ sau hiệp phụ bị hủy bỏ và được chuyển thành thất bại 0-3. Với kết quả này, Morocco chính thức trở thành nhà vô địch.

Trận chung kết diễn ra ngày 18.1 tại Rabat vốn đã rất căng thẳng và hỗn loạn. Bước ngoặt đến ở thời gian bù giờ, khi Morocco được hưởng phạt đền sau khi trọng tài tham khảo VAR. Quyết định này khiến các cầu thủ Senegal phản ứng dữ dội.

Dưới sự chỉ đạo của HLV Pape Thiaw, đội tuyển Senegal đã rời sân trong khoảng 15 phút để phản đối. Tình hình trên khán đài cũng trở nên mất kiểm soát khi người hâm mộ tìm cách tràn xuống sân.

Sau khi được thuyết phục quay trở lại thi đấu, Senegal tiếp tục trận đấu. Brahim Diaz thực hiện quả phạt đền theo kiểu “Panenka” nhưng bị thủ môn Édouard Mendy cản phá.

Trận đấu sau đó bước vào hiệp phụ và Senegal ghi bàn thắng duy nhất để giành chiến thắng 1-0, qua đó nâng cao chức vô địch ngay trên sân đối thủ.

Tuy nhiên, căng thẳng đã xuất hiện từ trước tình huống phạt đền. Chỉ vài phút trước đó, Senegal bị từ chối một bàn thắng do lỗi của Abdoulaye Seck, dù các góc quay truyền hình cho thấy gần như không có va chạm đáng kể với hậu vệ Achraf Hakimi.

Ở phiên kỷ luật ban đầu, CAF chỉ đưa ra án phạt tiền hơn 1 triệu USD cùng án treo giò đối với các cá nhân liên quan của cả 2 đội, nhưng vẫn giữ nguyên kết quả trận đấu.

Dù vậy, sau khi xem xét lại, hội đồng kháng nghị của CAF đã áp dụng điều lệ giải để đưa ra phán quyết mới. Theo quy định, nếu một đội rời sân thi đấu mà không được sự cho phép của trọng tài, đội đó sẽ bị xử thua.

Đội tuyển Morocco nói gì?

CAF xác định hành vi rời sân của đội tuyển Senegal đã vi phạm quy định này, dẫn đến việc họ bị xử thua trận chung kết và bị tước danh hiệu.

Quyết định này vấp phải nhiều phản ứng. Hậu vệ Moussa Niakhaté đã đăng tải hình ảnh nâng cúp cùng thông điệp thể hiện sự bất bình trên mạng xã hội. Trước đó, gần 1 triệu người hâm mộ Senegal đã xuống đường ăn mừng chức vô địch tại Dakar.

Đội tuyển Senegal đã nâng cúp nhưng phải trả lại ẢNH: REUTERS

Trong khi đó, Liên đoàn bóng đá Morocco khẳng định họ chỉ yêu cầu áp dụng đúng quy định của giải đấu, không nhằm phủ nhận nỗ lực chuyên môn của các đội tham dự.

Phán quyết giúp Morocco có danh hiệu CAN đầu tiên kể từ năm 1976, đồng thời tước đi chức vô địch thứ 2 của Senegal sau lần đăng quang năm 2021.

Senegal được cho là sẽ tiếp tục kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS). Tuy nhiên, quá trình xét xử có thể kéo dài, thậm chí mất khoảng 1 năm để có kết luận cuối cùng.

Trong trường hợp đó, tranh cãi xung quanh trận chung kết này nhiều khả năng sẽ còn kéo dài, trở thành một trong những sự kiện gây tranh luận lớn nhất lịch sử bóng đá châu Phi.