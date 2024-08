Bắt 2 nghi phạm trong đường dây trộm cắp 300 xe máy tại nhiều tỉnh, thành

Ngày 7.8, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ vừa bắt giữ 2 nghi phạm trong đường dây trộm cắp xe máy ở nhiều tỉnh, thành trong nước.



Hai nghi phạm bị bắt là Nguyễn Văn Cường (37 tuổi, ngụ H.Thanh Chương, Nghệ An) và Lê Đình Giang (35 tuổi, ngụ H.Cẩm Thủy, Thanh Hóa).

Nguyễn Văn Cường và Lê Đình Giang bị bắt giữ C.A

Khám xét nơi ở của 2 nghi phạm này, cơ quan chức năng thu giữ 4 bộ vam phá khoá, 6 điện thoại di động và 2 bộ dò định vị để tránh việc các bị hại gắn định vị trên xe máy nhằm tìm ra nơi cất giấu, tiêu thụ xe.

Cường và Giang đều đã có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản và là 2 nghi phạm cộm cán trong ổ nhóm trộm cắp xe máy tại Hà Nội đã bị Công an Nghệ An phát hiện trước đó. Cụ thể, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An phối hợp với các đơn vị liên quan triệt phá thành công chuyên án trộm cắp, tiêu thụ xe máy và đã bắt giữ 12 nghi phạm.

Đường dây này do Lý Nhật Quý Cường (26 tuổi, ngụ H.Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng) tạo dựng và điều hành. Theo tài liệu của cơ quan công an, đường dây này đã thực hiện trộm gần 300 xe máy ở nhiều địa phương, trong đó Nguyễn Văn Cường và Lê Đình Giang cầm đầu ổ nhóm trộm cắp tại Hà Nội.

Tang vật bị công an thu giữ C.A

Sau khi trộm được, Lý Nhật Quý Cường thuê ô tô chở xe máy tập kết ở khu vực giáp biên giới giữa tỉnh Kiên Giang và Campuchia rồi đưa sang Campuchia bằng đường tiểu ngạch để tiêu thụ.



Cơ quan chức năng đã thu giữ 75 xe máy mà các nghi phạm trong đường dây này chưa kịp đưa đi tiêu thụ, 2 xe ô tô dùng để chở xe máy đi tiêu thụ, cùng nhiều vam phá khóa...

Công an thu giữ các xe máy tang vật C.A

Sau khi biết đồng bọn bị bắt giữ, Nguyễn Văn Cường và Lê Đình Giang lập tức chuyển chỗ ở, thay sim điện thoại và xóa các tài khoản mạng xã hội, tài khoản ngân hàng để tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng.