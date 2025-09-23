Bắt 2 người trong vụ dùng súng tự chế bắn vỡ kính ô tô trên cao tốc

Ngày 23.9, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 2 đối tượng có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng (dạng súng tự chế) bắn vào nhiều xe ô tô đang lưu thông trên tuyến cao tốc Hải Phòng - Quảng Ninh.

Đặng Quang Đạo và Đặng Văn Điển bị bắt vì dùng súng tự chế bắn vỡ kính xe ô tô trên cao tốc Hải Phòng - Quảng Ninh ẢNH: N.H

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 14.9, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh nhiều ô tô di chuyển qua khu vực nút giao trên cao tốc Hải Phòng - Quảng Ninh (đoạn qua P.Liên Hòa, Quảng Ninh) bất ngờ bị vật thể lạ bắn vào kính chắn gió khiến kính xe bị vỡ.

Vụ việc gây bức xúc, khiến cộng đồng tài xế, hành khách hoang mang khi đi qua tuyến đường này.

Ngay khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp Đội CSGT đường bộ cao tốc số 2 (Cục CSGT, Bộ Công an) và Công an P.Liên Hòa khẩn trương điều tra vụ việc.

Khám nghiệm hiện trường, lực lượng công an xác định các đối tượng đã dùng súng tự chế bắn bi sắt. Đây là loại vũ khí có tính sát thương cao, có thể gây tai nạn nghiêm trọng, đe dọa trực đến tiếp tính mạng người tham gia giao thông.

Đến 16 giờ ngày 15.9, cơ quan công an đã xác minh, bắt giữ 2 nghi phạm là Đặng Quang Đạo (28 tuổi) và Đặng Văn Điển (21 tuổi), cùng trú tại P.Phong Cốc, Quảng Ninh.

Tại cơ quan điều tra, Điển khai mượn súng tự chế của Đạo để bắn chim ven cao tốc nhưng đạn lạc đã trúng nhiều ô tô đang lưu thông.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với hai nghi phạm Đạo và Điển để làm rõ hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Công an tỉnh Quảng Ninh cũng kêu gọi các chủ phương tiện bị thiệt hại kính xe trong thời điểm trên liên hệ để phối hợp giải quyết.

Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo người dân tuyệt đối không mua bán, chế tạo, sử dụng súng tự chế, vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ; khi phát hiện cần báo ngay cho cơ quan chức năng để xử lý kịp thời.