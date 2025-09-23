Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Bắt 2 người trong vụ dùng súng tự chế bắn vỡ kính ô tô trên cao tốc

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
23/09/2025 16:54 GMT+7

Công an Quảng Ninh vừa bắt giữ 2 nghi phạm trong vụ sử dụng súng tự chế bắn bi sắt làm nhiều ô tô bị vỡ kính trên cao tốc Hải Phòng - Quảng Ninh, gây hoang mang cho tài xế và hành khách.

Ngày 23.9, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 2 đối tượng có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng (dạng súng tự chế) bắn vào nhiều xe ô tô đang lưu thông trên tuyến cao tốc Hải Phòng - Quảng Ninh.

Bắt kẻ dùng súng tự chế bắn ô tô trên cao tốc Hải Phòng - Quảng Ninh - Ảnh 1.

Đặng Quang Đạo và Đặng Văn Điển bị bắt vì dùng súng tự chế bắn vỡ kính xe ô tô trên cao tốc Hải Phòng - Quảng Ninh

ẢNH: N.H

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 14.9, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh nhiều ô tô di chuyển qua khu vực nút giao trên cao tốc Hải Phòng - Quảng Ninh (đoạn qua P.Liên Hòa, Quảng Ninh) bất ngờ bị vật thể lạ bắn vào kính chắn gió khiến kính xe bị vỡ. 

Vụ việc gây bức xúc, khiến cộng đồng tài xế, hành khách hoang mang khi đi qua tuyến đường này.

Ngay khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp Đội CSGT đường bộ cao tốc số 2 (Cục CSGT, Bộ Công an) và Công an P.Liên Hòa khẩn trương điều tra vụ việc. 

Khám nghiệm hiện trường, lực lượng công an xác định các đối tượng đã dùng súng tự chế bắn bi sắt. Đây là loại vũ khí có tính sát thương cao, có thể gây tai nạn nghiêm trọng, đe dọa trực đến tiếp tính mạng người tham gia giao thông.

Đến 16 giờ ngày 15.9, cơ quan công an đã xác minh, bắt giữ 2 nghi phạm là Đặng Quang Đạo (28 tuổi) và Đặng Văn Điển (21 tuổi), cùng trú tại P.Phong Cốc, Quảng Ninh. 

Tại cơ quan điều tra, Điển khai mượn súng tự chế của Đạo để bắn chim ven cao tốc nhưng đạn lạc đã trúng nhiều ô tô đang lưu thông.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với hai nghi phạm Đạo và Điển để làm rõ hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. 

Công an tỉnh Quảng Ninh cũng kêu gọi các chủ phương tiện bị thiệt hại kính xe trong thời điểm trên liên hệ để phối hợp giải quyết.

Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo người dân tuyệt đối không mua bán, chế tạo, sử dụng súng tự chế, vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ; khi phát hiện cần báo ngay cho cơ quan chức năng để xử lý kịp thời.

Tin liên quan

Cấm xe khách, xe tải đi làn trong cùng của 2 tuyến cao tốc

Cấm xe khách, xe tải đi làn trong cùng của 2 tuyến cao tốc

Cục Đường bộ Việt Nam vừa phê duyệt phương án điều chỉnh phân làn và quy định tốc độ trên 2 tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và Hà Nội - Hải Phòng.

Khám phá thêm chủ đề

Phòng Cảnh sát hình sự tỉnh Quảng Ninh Đội CSGT đường bộ cao tốc số 2 Công an tỉnh Quảng Ninh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận