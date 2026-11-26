Tối 26.11, Công an tỉnh Sơn La cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 6 người về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại điều 360 bộ luật Hình sự.

Cảnh sát tống đạt các quyết định và lệnh tố tụng đối với cựu Chủ tịch UBND xã Lóng Luông cũ ẢNH: CAO THIÊN

6 người bị bắt là các cựu công chức địa chính, lãnh đạo UBND xã Lóng Luông cũ (nay thuộc xã Vân Hồ), cán bộ thẩm định hồ sơ và lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Vân Hồ cũ (Sơn La). Trong đó, có ông Tếnh A Chìa, cựu Chủ tịch UBND xã Lóng Luông cũ, và Lý Bá Nam, cựu Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Vân Hồ cũ.

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Sơn La xác định, trong giai đoạn từ 2021 - 2023, các bị can kể trên đã không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao trong thực hiện quy trình, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) lần đầu tại xã Lóng Luông cũ (huyện Vân Hồ cũ) dẫn đến việc cấp 7 sổ đỏ không đảm bảo quy định của pháp luật.

Công an khám nơi làm việc của bị can ẢNH: CAO THIÊN

Công an tỉnh Sơn La xác định hành vi thiếu trách nhiệm của các bị can đã gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 2,5 tỉ đồng.

Theo Công an tỉnh Sơn La, cơ quan này đang mở rộng điều tra vụ án, tiếp tục làm rõ hành vi của những người liên quan để xử lý theo quy định.