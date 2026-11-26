Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Mưa lớn hơn 2 tiếng tại TP.HCM, đường Nguyễn Văn Khối ngập hơn nửa mét

Khoảng 14 giờ 30, cơn mưa lớn đổ xuống làm một số tuyến đường như Nguyễn Văn Khối, Lê Văn Thọ... ngập nước. Trên đường Lê Văn Thọ, chỉ sau 15 phút cơn mưa đã nhanh chóng làm ngập đoạn đường dài khoảng 500 m. Mực nước tại đây vào khoảng gần nửa mét. khiến việc đi lại của người dân rất khó khăn.

Còn đường Nguyễn Văn Khối cũng trong tình cảnh tương tự mỗi khi mưa lớn là ngập sâu và kéo dài nhiều tiếng đồng hồ. Chiều nay, sau cơn mưa khoảng 15 phút tuyến đường bắt đầu lênh láng như sông. Tình trạng này kéo dài từ lúc 14 giờ 45 đến tận 16 giờ 50 nhưng nước vẫn chưa rút hết. Mực nước ngập tại đây lên đến nửa mét khiến người dân khi qua đoạn này đều ái ngại, có người quay đầu tìm hướng khác để đi.

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Nước ngập cũng tràn lên vỉa hè, tràn vào các hẻm và khu dân cư bên trong cũng như công viên Làng hoa Gò Vấp trên tuyến đường này. Nhiều cửa hàng mặt tiền đường Nguyễn Văn Khối đóng cửa vì kinh doanh ế ẩm.

Theo ghi nhận từ đầu năm 2026 đến nay, đường Nguyễn Văn Khối luôn trong tình trạng ngập nước và kéo dài nhiều tiếng đồng hồ mỗi khi mưa lớn. Đặc biệt, cơn mưa lớn vào đêm 7.10 vừa qua khiến đường Nguyễn Văn Khối ngập từ tối đến trưa vẫn chưa hết.

Cuối năm 2026, hộ kinh doanh cần chú ý kê khai thuế đúng hạn

Sắp đến hết năm 2026, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cần lưu ý về các mốc thời gian quan trọng để thực hiện kê khai thuế theo đúng quy định. Theo Thuế tỉnh Nghệ An, thời gian 31.1.2027 là mốc quan trọng mà hộ kinh doanh cần đặc biệt lưu ý.

Thứ nhất, tùy theo doanh thu và thời điểm bắt đầu kinh doanh, hộ kinh doanh có thể phải thực hiện thông báo doanh thu thực tế phát sinh trong năm 2026. Điều này áp dụng với các cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh tự xác định doanh thu dưới 1 tỉ đồng/năm thì thông báo doanh thu thực tế với cơ quan thuế chậm nhất vào ngày 31.1.2027.

Cuối năm 2026, hộ kinh doanh cần chú ý thời gian kê khai thuế đúng quy định

Thứ hai, hộ kinh doanh mới bắt đầu hoạt động trong 6 tháng cuối năm với doanh thu thực tế phát sinh từ 1 tỉ đồng trở xuống thì thông báo doanh thu thực tế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất vào ngày 31.1.2027 (mốc thời gian này cũng áp dụng đối với hộ kinh doanh mới bắt đầu trong năm 2026 để thông báo doanh thu thực tế trong 6 tháng cuối năm 2026).

Thứ ba, các hộ kinh doanh kê khai, nộp thuế quý 4/2026 vào hạn cuối là 31.1.2027. Đối với hộ kinh doanh có doanh thu từ dưới 50 tỉ đồng trở xuống thì kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng theo quý. Trường hợp hộ kinh doanh lựa chọn nộp thuế thu nhập cá nhân theo phương pháp thuế suất x doanh thu tính thuế thì kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân theo quý cùng thời hạn với việc kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng.

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