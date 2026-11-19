Theo Bộ Tài chính, tính đến ngày 23.10.2026, tổng số người nộp thuế ở trạng thái 03 và 06 là hơn 2,51 triệu trường hợp. Trong đó, có 643.383 người nộp thuế trạng thái 03 (ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế), bao gồm 211.802 doanh nghiệp/tổ chức (bao gồm cả chi nhánh) và 431.581 hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Đồng thời có hơn 1,87 triệu người nộp thuế trạng thái 06 (không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký), bao gồm 861.010 doanh nghiệp và hơn 1 triệu hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (trong đó, có 529.041 đơn vị đã ngừng hoạt động hoặc không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký từ năm 2015 trở về trước, trên 10 năm).

Hộ kinh doanh, doanh nghiệp trạng thái 03, 06 sẽ được xóa lệ phí môn bài và tiền phạt chậm nộp ẢNH: NGỌC THẮNG

Theo Bộ Tài chính, kết quả xử lý đối với doanh nghiệp, tổ chức trạng thái 06 còn hạn chế, một trong những nguyên nhân chủ yếu là chi phí tuân thủ và chế tài phát sinh khi người nộp thuế quay trở lại cơ quan thuế để hoàn thành thủ tục còn tương đối lớn, chưa tạo động lực để người nộp thuế chủ động khắc phục, hoàn thành nghĩa vụ và thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Cơ quan này nêu ví dụ cụ thể: Một doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký 10 năm, từ khi thành lập đến nay không phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng khi quay lại cơ quan thuế thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế sẽ phải nộp bổ sung các hồ sơ khai thuế còn thiếu, bao gồm cả các kỳ tính thuế trước và sau thời điểm cơ quan thuế xác định doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký. Giả định doanh nghiệp thuộc diện khai thuế giá trị gia tăng theo quý, sau 10 năm không hoạt động, số hồ sơ khai thuế tối thiểu phải bổ sung có thể bao gồm khoảng 40 hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng và 10 hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Ngoài ra, doanh nghiệp còn có thể phải nộp bổ sung các hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân và hồ sơ khai đối với các loại thuế, phí, lệ phí khác (nếu có phát sinh) theo quy định của pháp luật. Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, tùy trường hợp có thể phải nộp bổ sung tờ khai 01/CNKD và 01/TTS nếu có phát sinh.

Doanh nghiệp, hộ kinh doanh trạng thái 06 sẽ được giảm bao nhiêu lệ phí môn bài?

Đáng chú ý, doanh nghiệp phải hoàn tất nghĩa vụ về ngân sách nhà nước với tổng số tiền là 55 triệu đồng, bao gồm 23 triệu đồng nộp tiền xử phạt chậm nộp hồ sơ khai thuế (giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp), 20 triệu đồng nộp tiền lệ phí môn bài (nếu thuộc trường hợp phải nộp theo mức 2 triệu đồng/năm), 12 triệu đồng nộp tiền chậm nộp lệ phí môn bài (theo tỷ lệ lãi chậm nộp 0,03%/ngày). Như vậy, khi Nghị quyết đặc thù về chính sách thuế của Quốc hội được ban hành, khoản tiền nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp sẽ được xóa. Điều này tương ứng các hộ kinh doanh, doanh nghiệp trạng thái 06 sẽ được xóa 32 triệu đồng.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cũng được giảm mức phạt tiền vi phạm hành chính (số tiền giảm tùy theo thời gian hoàn thành nộp hồ sơ khai thuế).



