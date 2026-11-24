Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Miễn phí vé vào, người dân trùm kín, đội nắng tham quan Dinh Độc Lập ngày Văn hóa Việt Nam

Sáng 24.11.2026, Dinh Độc Lập đông kín người ngay từ ngoài cổng. Người đến tham quan, người tranh thủ chụp ảnh, nhiều gia đình đưa con nhỏ đi chơi trong ngày nghỉ lễ.

Hôm nay, Dinh Độc Lập mở cửa miễn phí nhân Ngày Văn hóa Việt Nam. Có người đến từ sáng sớm nhưng vẫn chưa thể vào bên trong.

Miễn phí vé vào, người dân trùm kín, đội nắng tham quan Dinh Độc Lập ngày Văn hóa Việt Nam

Bên trong khuôn viên Dinh Độc Lập, nhiều người vẫn đội nắng chụp hình, tham quan. Với nhiều bạn trẻ, chưa vào được Dinh thì tranh thủ ghé cà phê, chụp ảnh rồi quay lại.

Và vì thế Công viên 30.4 trở thành điểm dừng chân của nhiều người. Người trải bạt ngồi nghỉ, người che ô tránh nắng, người lại tranh thủ tìm những góc mát dưới tán cây để chụp hình.

Sáng sớm nay, thời tiết còn khá dễ chịu, đường sá thưa vắng, những con hẻm cũng yên ắng hơn ngày thường. Đến gần trưa, nắng bắt đầu gắt, không khí oi bức hơn. Dẫu vậy, nhiều người vẫn tranh thủ ra ngoài đi dạo, uống cà phê, tận hưởng ngày nghỉ.

Nắng nóng phá kỷ lục 35 năm ở Nam bộ: El Nino có phải là nguyên nhân chính?

Sáng 24.11.2026 - ngày nghỉ lễ Ngày văn hóa Việt Nam, nắng to từ sáng sớm. Tháng 11 này, người dân Nam bộ nói chung và TP.HCM nói riêng đã trải qua nhiều ngày nắng như thế này.

Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), El Nino có khả năng tiếp tục kéo dài sang năm 2027, với những tác động đáng kể đến nhiệt độ, lượng mưa và nguồn nước tại nhiều khu vực trên thế giới.

Nhưng một vùng biển nóng lên cách Việt Nam hàng nghìn km có liên quan gì đến những ngày oi bức ở TP.HCM? Và liệu đây có phải dấu hiệu báo trước một mùa khô khắc nghiệt?

Nắng nóng phá kỷ lục 35 năm ở Nam bộ El Nino có phải là nguyên nhân chính

El Nino là hiện tượng nhiệt độ mặt nước biển tại khu vực trung tâm và phía đông xích đạo Thái Bình Dương tăng cao bất thường so với trung bình nhiều năm. Thông thường, gió tín phong thổi từ đông sang tây, đẩy nước biển ấm về phía Indonesia và khu vực phía tây Thái Bình Dương. Không khí nóng ẩm tại đây bốc lên, hình thành mây và gây mưa. Khi El Nino xuất hiện, gió tín phong suy yếu, khiến vùng nước biển ấm và khu vực hình thành mây mưa dịch chuyển về phía trung tâm và phía đông Thái Bình Dương.

Tranh cãi quanh việc NVIDIA phục chức cho ông Jensen Huang

Hãng Reuters ngày 23.11 đưa tin các nhà lập pháp thuộc cả hai đảng tại Mỹ đã chỉ trích gay gắt việc NVIDIA (Mỹ) phục chức cho ông Jensen Huang, đồng thời kêu gọi quốc hội Mỹ làm rõ hoàn cảnh ông quay lại tập đoàn này.

Tranh cãi quanh việc NVIDIA phục chức cho ông Jensen Huang

Thượng nghị sĩ Dân chủ Elizabeth Warren gọi quyết định trên là "liều lĩnh". Bà cho rằng ông Huang cùng ban lãnh đạo NVIDIA vẫn chưa giải thích trước quốc hội Mỹ về các nghi vấn xoay quanh việc chấp hành quy định kiểm soát xuất khẩu chip trí tuệ nhân tạo (AI). Bà cũng yêu cầu chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump làm rõ liệu có quan chức cấp cao nào đã đưa ra ý kiến ủng hộ việc bổ nhiệm lại ông Huang hay không, đồng thời nhấn mạnh sự cấp thiết phải thông qua các dự luật kiểm soát xuất khẩu.

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