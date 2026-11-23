Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Thống nhất chưa tăng trần giá vé máy bay nội địa

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn vừa ký văn bản gửi Cục Hàng không Việt Nam (Cục HKVN), thống nhất với đề xuất của cơ quan này về việc chưa xem xét điều chỉnh mức giá tối đa đối với dịch vụ này tại thời điểm hiện nay .

Thống nhất chưa tăng trần giá vé máy bay nội địa

Trước đó, hồi tháng 5, trước biến động giá nhiên liệu Jet A-1, Bộ Xây dựng đã yêu cầu Cục HKVN làm việc với các hãng hàng không để nghiên cứu phương án điều chỉnh giá trần; trên cơ sở đề xuất của Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), Cục HKVN đã báo cáo Bộ xem xét chủ trương vào giữa tháng 7.

Theo số liệu cập nhật của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) ngày 23.10, giá nhiên liệu Jet A-1 khu vực châu Á đạt mức 179,48 USD/thùng, tiệm cận lại vùng đỉnh của tháng 5 và tăng gần gấp đôi so với quý 1/2026 . Xung đột tại Trung Đông cùng giá nhiên liệu neo cao đã tác động đáng kể đến kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm của các hãng bay nội địa.

Qua số liệu thống kê trong 6 tháng đầu năm, Cục Hàng không cho biết: mặc dù mức giá vé bình quân hạng phổ thông cơ bản trên các đường bay khảo sát trong quý 2/2026 có xu hướng tăng so với quý 1/2026 nhưng mức giá vé bình quân vẫn nằm trong giới hạn từ 43% - 69% so với mức giá tối đa theo quy định.

Kết quả này cho thấy mức giá tối đa hiện hành vẫn còn dư địa để các hãng hàng không xây dựng và áp dụng mức giá vé phù hợp với tình hình thị trường và chi phí khai thác thực tế.

Đề xuất thủ tục giải thể rút gọn cho doanh nghiệp

Báo cáo tổng kết thi hành luật Doanh nghiệp 2020 của Bộ Tài chính chỉ ra sự thiếu kết nối giữa quy định giải thể trong luật Doanh nghiệp và quy định phá sản trong luật Phá sản "khiến nhiều doanh nghiệp 'chết lâm sàng' (ngừng hoạt động nhưng không thể giải thể cũng không thể phá sản), gây gánh nặng cho hệ thống quản lý dữ liệu".

Theo Công điện số 18 ngày 13.7 của Cục Thuế (Bộ Tài chính) về chiến dịch làm sạch mã số thuế, có 291.962 doanh nghiệp đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục giải thể. Cùng với 325.500 doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, có nợ thuế, ngành thuế phải xử lý 617.462 doanh nghiệp.

Bộ Tài chính đề xuất thủ tục giải thể rút gọn cho doanh nghiệp

Chỉ trong 10 tháng năm 2026, theo Cục Thống kê, có hơn 33.700 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể; khoảng 56.300 doanh nghiệp hoàn tất giải thể, tăng 109,8% so với cùng kỳ. Theo cơ quan quản lý, một phần mức tăng này đến từ chiến dịch làm sạch mã số thuế.

Tại báo cáo tổng kết thi hành luật Doanh nghiệp, Bộ Tài chính đánh giá thủ tục giải thể tự nguyện "vẫn tốn nhiều thời gian, đặc biệt là khâu quyết toán thuế và xác nhận nghĩa vụ tài chính".

Báo cáo cũng nêu tình trạng doanh nghiệp giải thể, tạm dừng kinh doanh khi chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế, gây thất thu ngân sách, do thủ tục tại cơ quan đăng ký kinh doanh "được thực hiện rất nhanh gọn, nhưng lại thiếu cơ chế bắt buộc phải tham vấn hoặc xác nhận nghĩa vụ" từ phía thuế, hải quan.

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