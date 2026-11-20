Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Tài 'Đen' bị đề nghị truy tố 6 tội danh, liên quan 9 vụ án

Phạm Anh Tài (36 tuổi, trú P.Kon Tum, Quảng Ngãi) bị đề nghị truy tố về các tội: giết người; cố ý gây thương tích; tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; cưỡng đoạt tài sản; cướp tài sản và hủy hoại tài sản hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản.

Tài 'Đen' bị đề nghị truy tố 6 tội danh, liên quan 9 vụ án

Theo C02, Tài phạm tội từ năm 15 tuổi, có 7 tiền án, 1 tiền sự. Trong thời gian trốn truy nã, Tài cùng đồng phạm gây ra nhiều vụ án tại Gia Lai và Quảng Ngãi, khiến 4 người thiệt mạng và nhiều người bị thương.

Trình Quốc hội xóa nợ hàng chục nghìn tỉ cho 2,5 triệu người nộp thuế

Chiều nay 20.11, Chính phủ trình Quốc hội dự án Nghị quyết của Quốc hội ban hành chính sách đặc thù về xử lý xóa tiền thuế nợ để tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế.

Theo tờ trình do Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày, nghị quyết quy định chính sách đặc thù để xử lý xóa nợ của người nộp thuế ở trạng thái 03 và 06 tính đến ngày 21.11.2026.

Theo Bộ Tài chính, tính đến ngày 23.10, còn hơn 2,51 triệu người nộp thuế ở trạng thái 03, 06. Chính phủ đề xuất xử lý xóa nợ lệ phí môn bài phát sinh đến hết ngày 31.12.2025 và tiền chậm nộp của khoản được xử lý xóa; xử lý xóa tiền chậm nộp lệ phí môn bài còn nợ đến ngày 21.11.2026.

Xem nhanh 20h ngày 20.11: Đề xuất xóa nợ thuế cho 2,5 triệu người | Căn bệnh bí ẩn trên du thuyền ở Caribbean

Nghĩa vụ lệ phí môn bài phát sinh đến hết năm 2025 chưa khai, nộp và chưa hạch toán trên Hệ thống thông tin quản lý thuế thì người nộp thuế không phải khai, nộp, không tính tiền chậm nộp.

Cơ quan thuế xử lý xóa căn cứ dữ liệu quản lý thuế trên hệ thống, không yêu cầu người nộp thuế nộp hồ sơ đề nghị xử lý xóa nợ nhằm giải quyết dứt điểm tồn đọng, thống nhất giữa các trường hợp và giảm chi phí tuân thủ, thu hồi nợ.

Theo Bộ Tài chính, số nợ thuộc phạm vi đề xuất xóa nợ gốc lệ phí môn bài là khoảng 1.250 tỉ đồng và số tiền chậm nộp phát sinh của khoản nợ gốc này là khoảng 438 tỉ đồng.

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