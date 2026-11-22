Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Sân bay Long Thành dịp tết 2027: Dự kiến 30 - 40 chuyến mỗi ngày

Dịp Tết Nguyên đán 2027, Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam (ACV) dự kiến tăng sản lượng khai thác sân bay Long Thành lên mức 30 - 40 chuyến bay mỗi ngày, nhằm san sẻ với sân bay Tân Sơn Nhất.

Đó là thông tin được Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết tại buổi làm việc mới đây với Thường trực Thành ủy Đồng Nai, các hãng bay và các đơn vị liên quan về công tác chuẩn bị khai thác sân bay Long Thành.

Xem nhanh 20h ngày 22.11: Sân bay Long Thành khai thác thế nào dịp tết này | Mùa khô 2027 sẽ bất thường?

Theo ACV, sân bay Long Thành sẽ chính thức vận hành, khai thác thương mại vào ngày 24.12.2026.

Kế hoạch khai thác được phân kỳ thành 3 giai đoạn với quy mô tăng dần. Điều này nhằm bảo đảm kiểm soát rủi ro, vừa vận hành vừa tiếp tục hoàn thiện, khắc phục khiếm khuyết theo thông lệ quốc tế.

Mới cuối tháng 11 đã oi bức, mùa khô 2027 đáng lo thế nào?

Không chỉ là cảm giác của người đi đường, những diễn biến thời tiết hiện tại cũng đang cho thấy một mùa khô có thể rất khác thường ở Nam bộ. Đáng chú ý, El Nino đang duy trì cường độ rất mạnh, khiến nền nhiệt tăng cao và lượng mưa tại nhiều khu vực có xu hướng thiếu hụt.

Mới cuối tháng 11 đã oi bức, mùa khô 2027 đáng lo thế nào?

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, nắng nóng có thể xuất hiện cục bộ ngay trong tháng 12.2026 tập trung ở khu vực miền Đông Nam bộ.

Sau đó, phạm vi nắng nóng sẽ mở rộng, cường độ gia tăng trong tháng 2 và tháng 3. Đến tháng 4 và giữa tháng 5, Nam bộ có thể bước vào giai đoạn nắng nóng gay gắt nhất.

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