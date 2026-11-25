Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

TP.HCM thu hồi đất khu cao ốc cạnh Dinh Độc Lập

UBND TP.HCM vừa ban hành thông báo thu hồi đất với khu đất rộng 1.216 m² tại số 1 Lê Quý Đôn, phường Xuân Hòa, do Công ty liên doanh cao ốc Indochine sử dụng. Đây là khu đất nằm ở vị trí đắc địa, cạnh Dinh Độc Lập, thuộc khu vực trung tâm thành phố.

Theo thông báo, khu đất được Công ty liên doanh cao ốc Indochine sử dụng từ năm 1995. Lý do thu hồi đất vì dự án đầu tư của Công ty liên doanh cao ốc Indochine đã chấm dứt hoạt động theo quyết định của Sở Tài chính.

Công ty liên doanh cao ốc Indochine có trách nhiệm chấp hành thông báo, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, Tổng công ty địa ốc Sài Gòn - TNHH MTV (Resco) cùng các đơn vị liên quan thực hiện thủ tục xử lý, chuyển giao tài sản gắn liền với đất theo giấy phép đầu tư, thỏa thuận liên doanh và quy định pháp luật. Doanh nghiệp cũng phải chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và các điều kiện cần thiết để bàn giao khu đất sau khi có quyết định thu hồi.

TP.HCM thu hồi đất khu cao ốc cạnh Dinh Độc Lập

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp với UBND phường Xuân Hòa và các đơn vị liên quan theo dõi, kiểm tra việc thực hiện thông báo; sau khi hoàn tất thời hạn và thủ tục theo quy định, tham mưu UBND TP.HCM ban hành quyết định thu hồi đất.

Việc thu hồi khu đất cao ốc Indochine diễn ra trong bối cảnh TP.HCM đang xử lý một số dự án bất động sản hình thành từ các liên doanh với nhà đầu tư nước ngoài, đã hết thời hạn hoạt động hoặc chấm dứt đầu tư.

Đường sắt tốc độ cao Bắc Nam dự kiến khởi công cuối 2028

Ban Quản lý dự án Thăng Long (Bộ Xây dựng) vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Liên danh nhà thầu Việt Nam - Pháp - Hàn Quốc trúng thầu với giá hơn 10.200 tỉ đồng, thời gian thực hiện hợp đồng 30 tháng.

Theo ông Nguyễn Trung Sơn, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án Thăng Long, sau khi lựa chọn được đơn vị tư vấn, các mốc thời gian cụ thể đã được xác định. Theo đó, trong 30 tháng thực hiện hợp đồng, liên danh tư vấn phải hoàn thành 4 cột mốc chính.

Cụ thể, đến tháng thứ 3, tư vấn phải đề xuất các tiêu chuẩn áp dụng và yêu cầu cơ sở thiết kế. Đây là bước đầu tiên nhằm xác định hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật, làm cơ sở triển khai nội dung khảo sát, tính toán và thiết kế tiếp theo.

Đường sắt tốc độ cao Bắc Nam dự kiến khởi công cuối 2028

Tháng thứ 13, tư vấn sẽ trình báo cáo giữa kỳ, trong đó đề xuất lựa chọn hướng tuyến, vị trí các điểm khống chế và phương án công nghệ. Nội dung này rất quan trọng, định hình các giải pháp kỹ thuật chủ yếu của dự án trước khi hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi.

Đến tháng thứ 27, báo cáo nghiên cứu khả thi sẽ được tư vấn trình Hội đồng thẩm định và Bộ Xây dựng xem xét. Đến tháng thứ 30, báo cáo sẽ được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

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