TP.HCM thu hồi 1.308 m² đất dự án Sài Gòn Court ở trung tâm

UBND TP.HCM vừa thông báo thu hồi đất 1.308 m² tại số 149 Nguyễn Đình Chiểu, phường Xuân Hòa, do Công ty TNHH căn hộ cao cấp Đắk Lắk - Nhật Bản sử dụng để thực hiện dự án Sài Gòn Court.

Khu đất nói trên được UBND TP.HCM giao cho doanh nghiệp sử dụng từ năm 1996. Sau đó, công ty được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và ký hợp đồng thuê đất với Sở Địa chính cùng năm 1996.

Khu căn hộ Sài Gòn Court ở số 149 Nguyễn Đình Chiểu, phường Xuân Hòa, TP.HCM ẢNH: SỸ ĐÔNG

Đến cuối năm 2025, Sở Tài chính thông báo dự án Sài Gòn Court đã chấm dứt hoạt động. Trên cơ sở đó, UBND TP.HCM thu hồi đất theo điểm d khoản 1 điều 82 luật Đất đai năm 2024.

Theo ghi nhận, dự án trên nằm ở mặt tiền đường Nguyễn Đình Chiểu, quy mô cao 10 tầng với hàng chục căn hộ. Thời gian gần đây, khu căn hộ này không còn đón khách đến lưu trú, chỉ còn bảo vệ trông coi.

Theo nội dung thông báo, UBND TP.HCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường hoàn chỉnh hồ sơ, tham mưu UBND TP.HCM ban hành quyết định thu hồi đất theo đúng trình tự, thủ tục.

Sở Tài chính được giao phối hợp các đơn vị liên quan rà soát, đôn đốc kiểm kê, phân loại và thực hiện thủ tục chuyển giao không bồi hoàn tài sản cố định của dự án Sài Gòn Court. Sở Xây dựng chuẩn bị điều kiện tiếp nhận, quản lý tài sản cũng như thực hiện thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân và xử lý tài sản theo quy định, tránh thất thoát, hư hỏng.

TP.HCM thu hồi khu đất rộng hơn 1.300 m² của dự án, đồng thời thực hiện thủ tục tiếp nhận tài sản trên đất

ẢNH: SỸ ĐÔNG

TP.HCM giao UBND phường Xuân Hòa chuyển thông báo thu hồi đất đến doanh nghiệp. Trường hợp công ty không nhận thông báo hoặc vắng mặt, địa phương phải lập biên bản và niêm yết tại trụ sở UBND phường, địa điểm sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư.

Chính quyền phường cũng có trách nhiệm phối hợp các đơn vị kiểm tra, bảo vệ hiện trạng khu đất, không để phát sinh tình trạng lấn chiếm hoặc xây dựng trái phép.

Về phía doanh nghiệp, Công ty TNHH căn hộ cao cấp Đắk Lắk - Nhật Bản phải phối hợp kiểm kê, phân loại, chuyển giao tài sản cố định thuộc diện chuyển giao không bồi hoàn theo nội dung giấy chứng nhận đầu tư; chuẩn bị bàn giao đất, hồ sơ pháp lý về đất đai và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính liên quan.