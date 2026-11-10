TP.HCM điều động 2 thành ủy viên làm bí thư phường

Chiều 10.11, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết chủ trì hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ đối với 4 nhân sự thuộc diện quản lý của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM điều động, bổ nhiệm bà Lê Thị Mai Thi, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Đông Hiệp, giữ chức Phó trưởng ban Tổ chức Thành ủy.

Ông Huỳnh Văn Dân, Thành ủy viên, Phó trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM, được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Tân Đông Hiệp.

Ông Nguyễn Hoàng Thông, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú An, được điều động đến Văn phòng Thành ủy TP.HCM và phân công công tác tại Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM.

Còn bà Nguyễn Kim Loan, Thành ủy viên, Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM, được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Phú An.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết trao quyết định, tặng hoa chúc mừng các nhân sự nhận nhiệm vụ mới ẢNH: NGUYÊN VŨ

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết cho biết việc phân công 2 Thành ủy viên về làm Bí thư phường Tân Đông Hiệp và Phú An bởi đây là 2 địa bàn có tốc độ đô thị hóa nhanh, cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ở cơ sở. Bà Tuyết đề nghị các nhân sự sớm tiếp cận với địa phương, công việc mới được giao, cùng tập thể cơ quan, địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thay mặt 4 nhân sự nhận nhiệm vụ mới, ông Huỳnh Văn Dân, tân Bí thư Đảng ủy phường Tân Đông Hiệp, cho biết sẽ nỗ lực hết mình, nhanh chóng tiếp cận công việc, nhất là các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026, chương trình kế hoạch năm 2027 và những năm tiếp theo.