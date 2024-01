Bắt 7 nghi can lừa đảo gần 2,1 tỉ đồng với cục đá 'hủy diệt sắt'

Ngày 15.1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai tạm giữ hình sự Lê Hoàng Long (40 tuổi, ngụ P.Tân Vạn, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, khi tham gia trong vụ lừa bán cục đá "hủy diệt sắt", chiếm đoạt gần 2,1 tỉ đồng.

2 cục đá màu đen mà các nghi can dùng để lừa đảo, chiếm đoạt gần 2,1 tỉ đồng GIA KHÁNH

Ngoài Long, đến nay Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ 6 nghi can khác gồm: Võ Quang Trực (58 tuổi, ngụ P.3, Q.Gò Vấp, TP.HCM), Nguyễn Thị Tuyết Lan (50 tuổi, ngụ Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ); Nguyễn Công Hậu (24 tuổi, con ruột Lan), Nguyễn Thị Hiệp (84 tuổi), Trịnh Thị Chi (44 tuổi, con gái Hiệp, ngụ P.Hóa An, TP.Biên Hòa) và Đào Văn Lắm (30 tuổi, ngụ xã Thới Thạnh, H.Thới Lai, TP.Cần Thơ), để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Cục đá 306 tỉ đồng, "chốt giá" 2,1 tỉ đồng

Theo lời khai ban đầu của các nghi can, ngày 1.11.2023, ông P.T.N (49 tuổi, ngụ Hà Nội) được Nguyễn Thị Tuyết Lan đưa đến nhà thuê của Võ Quang Trực tại TP.Tân Uyên (Bình Dương) để hỏi mua cục đá có tính năng "hủy diệt sắt".

Tại đây, Trực (lấy tên giả là Nguyễn Quốc Hải) nói với ông N. có cục đá với tính năng "hủy diệt sắt" là bảo vật của gia đình, trị giá 306 tỉ đồng. Nếu ông N. giới thiệu bán cục đá, Trực chi 4% (hơn 12 tỉ đồng), nếu ông N. mua, đưa Trực 3 tỉ đồng.

Võ Quang Trực tại cơ quan công an GIA KHÁNH

Sau nhiều lần thương lượng, Trực bán cục đá cho ông N. với giá gần 2,1 tỉ đồng. Do ông N. chỉ mới chuẩn bị được hơn 1,6 tỉ đồng nên Nguyễn Thị Tuyết Lan góp 440 triệu đồng để "đầu tư".



Sáng 25.12.2023, ông N. cùng vợ mang tiền đến nhà thuê của Trực (ở H.Tân Phú, Đồng Nai) để làm hợp đồng. Sau đó, Trực thuê xe chở vợ chồng ông N. cùng cô Ba (tên thật Trần Thị Hạnh, giả làm em gái Trực) và cục đá ra Hà Nội. Khi đến H.Tuy Phong (Bình Thuận), cô Ba giả vờ xuống xe để đi vệ sinh rồi bỏ trốn. Lúc này vợ chồng ông N. biết mình bị lừa đảo.

Lần lượt sa lưới

Sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai xác định có nhiều nghi can tham gia vụ lừa đảo, tất cả sử dụng CCCD giả.

Nguyễn Thị Tuyết Lan, nghi can được xác định cùng Trực cầm đầu đường dây lừa đảo GIA KHÁNH

Ngày 28.12.2023, lực lượng công an bắt giữ nghi can Võ Quang Trực tại nhà riêng ở TP.Biên Hòa. Mở rộng điều tra, công an lần lượt bắt Nguyễn Thị Hiệp, Trịnh Thị Chi, Nguyễn Thị Tuyết Lan và Nguyễn Công Hậu. Đến ngày 11.1 và 14.1, Đào Văn Lắm và Lê Hoàng Long lần lượt đầu thú.



Theo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai, trong vụ án này, Võ Quang Trực và Nguyễn Thị Tuyết Lan được xác định chủ mưu, cầm đầu.

Công an đang lấy lời khai của một nghi can trong vụ lừa đảo GIA KHÁNH

Lan nhờ con trai Nguyễn Công Hậu làm 2 CCCD giả, tên Nguyễn Quốc Hải (cho Trực) và Kim Sa Ni (cho Hiệp). Trực và Lan thuê nhà tại tỉnh Bình Dương, TP.HCM và Đồng Nai, dựng màn kịch, đưa cục đá ra làm cho bị hại tin tưởng.



Sau khi lừa đảo, chiếm đoạt hơn 2,1 tỉ đồng, Trực đưa cho Nguyễn Thị Tuyết Lan 1,125 tỉ đồng (tính luôn 440 triệu đồng góp mua đá); Nguyễn Thị Hiệp 12 triệu đồng; Trần Thị Hạnh 100 triệu đồng; Lê Hoàng Long 70 triệu đồng; Đào Văn Lắm 90 triệu đồng, số còn lại Trực giữ. Sau đó, Trực đưa cho người sống chung như vợ chồng với mình là Trịnh Thị Chi 164 triệu đồng để trả nợ. Hiện công an đã thu hồi gần 1 tỉ đồng mà các nghi can chiếm đoạt.