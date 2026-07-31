Bắt 7 người 'lùa gà' qua đồng tiền số LIBFX

Chiều 31.7, Công an Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hoàng Gia Tân (35 tuổi, trú xã Gia Lâm, Hà Nội) cùng 6 người khác về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 4, điều 290 bộ luật Hình sự.

Theo tài liệu điều tra, sau khi tìm hiểu về thị trường coin, Tân cùng đồng phạm đã tạo ra đồng tiền điện tử có tên LIBFX và quảng cáo, kêu gọi đầu tư vào đồng tiền số này.

Công an Hà Nội lấy lời khai Hoàng Gia Tân ẢNH: N.B

Để thu hút nhà đầu tư, Tân lên nội dung cáo bạch cho tiền số LIBFX về lộ trình phát triển, tiềm năng sinh lời nhanh khi đầu tư theo các gói định sẵn, cơ chế hoa hồng hấp dẫn khi tham gia…

Cạnh đó, Tân quảng cáo đồng tiền số LIBFX có nguồn gốc nước ngoài, có đầy đủ giấy tờ pháp lý hoạt động trên thị trường, sẽ là một trong số hình thức thanh toán trung gian trên thị trường Forex…

Tuy nhiên, tất cả thông tin này đều không đúng sự thật mà do Tân tự nghĩ, tự đưa ra nhằm thu hút nhà đầu tư, chiếm đoạt tiền.

Theo Công an Hà Nội, các đối tượng không làm theo lộ trình như bản cáo bạch để phát triển đồng tiền điện tử LIBFX mà thực chất hoạt động theo kiểu kêu gọi nhà đầu tư nộp tiền để hưởng lãi suất, không đầu tư đi đâu và dùng tiền của người sau trả lãi cho người trước.

Tang vật vụ án ẢNH: N.B

Công an Hà Nội cũng xác định, dự án LIBFX do Tân thuê đội ngũ kỹ thuật tại Việt Nam tạo dựng, nhưng để lấy lòng tin nhà đầu tư, Tân lập nhóm, chia sẻ trên nhiều nền tảng mạng xã hội về dự án tiền số LIBFX có tiềm năng sinh lời.

Tân cũng liên kết với nhiều người để giới thiệu dự án tiền số này, trong đó có Nguyễn Thanh Tú (33 tuổi, trú P.Từ Liêm, Hà Nội). Tú phối hợp tổ chức hội thảo, kêu gọi các nhà đầu tư, đưa ra thông tin theo bản cáo bạch nhằm lôi kéo nhà đầu tư vào đồng LIBFX.

Bước đầu Công an Hà Nội xác định Tân cùng đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 60 tỉ đồng của nhà đầu tư.

Công an Hà Nội đang mở rộng điều tra vụ án, do vậy đề nghị ai là bị hại liên quan đến việc đầu tư đồng tiền số LIBFX và các đồng tiền số khác liên quan đến bị can Tân thì liên hệ với điều tra viên Nguyễn Trắc Đạt theo số điện thoại 0901572468 để được giải quyết.