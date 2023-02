Bắt 8 thanh niên mang dao phóng lợn, kiếm đi hỗn chiến

Chiều 23.2, trao đổi với Thanh Niên, đại diện Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Công an TP.Từ Sơn vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 8 thanh niên để làm rõ tội gây rối trật tự công cộng, quy định tại điều 318 bộ luật Hình sự.



8 bị can tại cơ quan điều tra HỮU THANH

Các bị can gồm: Ngô Quang Hưng (17 tuổi, trú P.Đình Bảng, TP.Từ Sơn); Nguyễn Đức Quang (19 tuổi), Phạm Công Hiếu (19 tuổi), Hoàng Huy Thịnh (19 tuổi), Nguyễn Duy Việt (18 tuổi), Nguyễn Hoài Nam (18 tuổi), Phạm Hữu Mạnh (18 tuổi) và Nguyễn Duy Tuấn (21 tuổi) cùng trú H.Gia Lâm (Hà Nội).

Theo tài liệu điều tra ban đầu, nhóm bị can kể trên thường mang theo hung khí như dao phóng lợn (dao bầu gắn vào tuýp sắt), kiếm… điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, nẹt pô dọc các tuyến đường tại các phường thuộc TP.Từ Sơn như: P.Đình Bảng, P.Đông Ngàn, P.Đồng Kỵ, P.Phù Khê, khiến người đi đường hoảng sợ, phải nhường đường.

Nhóm bị can mang hung khí đi diễu phố HỮU THANH

Khi đi qua công viên Nguyễn Văn Cừ (P.Phù Khê), nhóm bị can thấy một nhóm thanh niên khác nên đuổi đánh, hỗn chiến gây mất trật tự công cộng.

Nhận thông tin, Công an TP.Từ Sơn đã huy động lực lượng truy bắt các nghi phạm để điều tra, xử lý. Công an TP.Từ Sơn đang củng cố tài liệu, mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng liên quan.