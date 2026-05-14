Bắt bị can lừa bán một lô đất cho nhiều người

Ngày 14.5, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Lê Thị Thảo (51 tuổi, ngụ Khu đô thị Vinhome, P.Hạc Thành, Thanh Hóa), để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can Lê Thị Thảo bị cáo buộc đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người ẢNH: CÔNG AN THANH HÓA

Kết quả điều tra ban đầu của Công an tỉnh Thanh Hóa xác định, từ 2020 - 2022, bà Thảo thông tin rằng có khả năng "chạy" chuyển đổi mục đích sử dụng đất, làm các thủ tục đất đai khác mà người dân không thể làm được, hoặc nếu làm cũng gặp nhiều khó khăn.

Bà Thảo còn tạo dựng giấy tờ khống, lừa dối người mua để bán cùng một lô đất cho nhiều người khác nhau. Sau khi nhận được tiền đặt cọc mua đất, bà Thảo sử dụng tiêu xài cá nhân. Khi phát hiện bà Thảo không thực hiện như cam kết trong các giao dịch về đất đai, người dân đã đòi lại tiền nhiều lần nhưng bà Thảo không trả.

Bước đầu, Công an tỉnh Thanh Hóa xác định bà Thảo đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 500 triệu đồng của nhiều người dân.

Công an tỉnh Thanh Hóa cũng cho biết đang tiếp tục mở rộng vụ án, điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan.

Được biết, giai đoạn 2020 - 2022, Lê Thị Thảo là giáo viên một trường học trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.