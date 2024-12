Bắt bị can lừa đảo chiếm đoạt 1,4 tỉ đồng trốn lệnh truy nã

Ngày 4.12, tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, đơn vị vừa phối hợp Công an P.7, TP.Bạc Liêu bắt giữ khẩn cấp Nguyễn Hoàng Giang (54 tuổi, ngụ xã Minh Hòa, H.Châu Thành, Kiên Giang), là bị can bị truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Hoàng Giang tại cơ quan Công an tỉnh Bạc Liêu ẢNH: TRỌNG THỨC

Theo hồ sơ của cơ quan công an, năm 2023, Nguyễn Hoàng Giang sử dụng thủ đoạn gian dối vay số tiền 1,4 tỉ đồng của một người dân ở tỉnh Kiên Giang rồi chiếm đoạt, tiêu xài cá nhân.

Từ đơn tố giác tội phạm, trên cơ sở chứng cứ thu thập được, ngày 22.4.2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang ra quyết định khởi tố bị can đối với Giang về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, Giang bỏ trốn khỏi địa phương. Do đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã ra quyết định truy nã toàn quốc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 3.12, lực lượng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bạc Liêu phát hiện, bắt giữ Nguyễn Hoàng Giang khi đang thực hiện giao dịch tại một ngân hàng trên địa bàn P.7, TP.Bạc Liêu.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bạc Liêu đang hoàn tất thủ tục để bàn giao bị can Nguyễn Hoàng Giang cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang tiếp tục điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trốn lệnh truy nã.