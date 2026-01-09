Bắt bị can trốn truy nã, phát hiện tàng trữ súng

Ngày 9.1, tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị vừa bắt giữ một bị can có lệnh truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy; đồng thời thu giữ một khẩu súng nghi là súng quân dụng, cùng nhiều viên đạn.

Khoảng 15 giờ 30 ngày 8.1, qua công tác rà soát địa bàn, Công an xã Mỹ Đức Tây tiến hành kiểm tra nhà trọ tại ấp Mỹ Quới, phát hiện một người đàn ông có biểu hiện nghi vấn.

Khẩu súng tại nơi ở của Tuấn ẢNH: CTV

Qua làm việc, công an xác định người này tên Lâm Văn Tuấn (36 tuổi, ở xã An Lão, TP.Hải Phòng), là bị can đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hải Phòng truy nã theo quyết định ban hành ngày 23.5.2024 về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Đáng chú ý, khi khám xét nơi ở trọ của Tuấn, lực lượng chức năng phát hiện Tuấn tàng trữ một khẩu súng, nghi là súng quân dụng, kèm theo một hộp tiếp đạn và 5 viên đạn.

Công an xã Mỹ Đức Tây đang phối hợp với Viện Kiểm sát khu vực 5 và Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.