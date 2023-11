Bắt bộ đôi bán ma túy nhiễm HIV, các trinh sát phải điều trị chống phơi nhiễm

Công an Q.Sơn Trà cũng vừa bắt giữ 2 vụ mua bán ma túy dạng cần sa. Cụ thể, vào chiều 31.10, trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an Q.Sơn Trà bắt quả tang Nguyễn Quốc Nguyên (32 tuổi, ngụ P.Hưng Phúc, TP.Vinh, Nghệ An) mang theo 1 gói ni lông chứa cần sa.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyên tại phòng 501 căn hộ cho thuê trên đường Lê Ninh (P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà), lực lượng công an thu giữ thêm 5 gói cần sa, 13 cuộn giấy cuốn, 1 máy xay cần sa, 1 cân tiểu ly cùng 100 bao ni lông.

Nguyễn Quốc Nguyên bị bắt giữ NGUYỄN TÚ

Ngoài ra, chiều 27.10, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy bắt quả tang Châu Quang Trường (21 tuổi, ngụ P.An Khê, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) cất giấu trong ba lô 8 gói ni lông cần sa.

Trường khai nhận do thất nghiệp nên mua ma túy để dùng và bán lại kiếm lời. Khám xét nơi ở của Trường trên đường Nguyễn Phước Nguyên (P.An Khê), lực lượng công an tiếp tục thu giữ 20 gói ni lông chưa qua sử dụng và 1 cân tiểu ly dùng để phân chia ma túy.