Bất chấp lệnh cấm của Mỹ, vì sao Trung Quốc vẫn dùng được chip AI của Nvidia?

Bất chấp lệnh cấm của Mỹ, các công ty Trung Quốc vẫn tiếp cận được sức mạnh tính toán từ chip AI của Nvidia thông qua các công ty từ bên thứ ba như Megaspeed.