Tin liên quan Cổ phiếu AI lao dốc, liệu 'bong bóng dot-com' có quay lại?Cơn sốt AI đẩy định giá của các công ty công nghệ lên quá cao và có nhiều dấu hiệu tương đồng từng xuất hiện trước khi "bong bóng dot-com" vỡ vào năm 2000.2 vụ ngoại tình thổi bay 33 năm cơ đồ của tỉ phú Jensen HuangJensen Huang tiếp tục vướng cáo buộc ngoại tình: Nvidia có cách chức CEO? Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC1Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vnBƯỚC2Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải.Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi!LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! Bình luận (0) Gửi bình luậnQuan tâm nhấtMới nhấtXem thêm bình luận Khám phá thêm chủ đề chip AI Chip Nvidia Nvidia H100 AI trung quốc
Bình luận (0)