Hơn 25 năm sau cú sập dot-com, khái niệm "bong bóng" đang được phố Wall liên tục nhắc đến trong cơn sốt AI. Nhiều phân tích chỉ ra hai thời kỳ này đang có bốn điểm tương đồng đáng kinh ngạc.

Thứ nhất, công ty bán "xẻng và cuốc" trong cơn sốt internet và AI đều đang đứng đầu thế giới. Tháng 3.2000, Cisco, nhà cung cấp thiết bị mạng Internet, trở thành công ty giá trị nhất thế giới với hơn 550 tỉ USD. Sau đó cổ phiếu Cisco mất hơn 85%. Phải hơn 25 năm, đến tháng 12.2025, mới vượt lại đỉnh cũ. Hiện tại, vai trò này thuộc về Nvidia. Công ty từng được định giá gần 6.000 tỉ USD hồi đầu tháng 10.2026, rồi mất 46% giá trị sau bảy tuần giảm liên tiếp, tính đến ngày 20.11.

Thứ hai, hạ tầng được xây trước khi có đủ khách. Thời dot-com, Global Crossing chi gần 15 tỉ USD làm mạng cáp quang rồi phá sản. Riêng ở Seattle, 95% cáp quang đã lắp không được dùng đến. Năm 2026, năm tập đoàn công nghệ dự chi tổng cộng 828 tỉ USD cho hạ tầng AI. Bốn trong số đó có dòng tiền tự do âm trong quý III.

Thứ ba, tiền chạy theo vòng tròn. Nvidia cam kết đầu tư tới 100 tỉ USD vào OpenAI. OpenAI sẽ trả Oracle 300 tỉ USD trong năm năm. Oracle lại mua chip của Nvidia. IMF ước tính các khoản tài trợ vòng tròn trong ngành AI đã vượt 1.000 tỉ USD. Cách làm này khiến giới quan sát nhớ tới "kỹ thuật tài chính vòng tròn" trong cơn sốt cáp quang thập niên 1990.

Thứ tư, thị trường dồn vào một nhóm nhỏ. Cuối năm 2025, mười công ty lớn nhất chiếm gần 41% giá trị chỉ số S&P 500. Lúc đỉnh năm 2000, con số này chỉ khoảng 27%.

Dù vậy, hai thời kỳ vẫn khác nhau ở những điểm quan trọng. Theo Oxford Economics, tháng 10.2025, hệ số P/E của nhóm cổ phiếu công nghệ chỉ bằng 56% mức đỉnh dot-com. Phần lớn các tập đoàn dẫn dắt cơn sốt AI cũng đang có lãi. Chính CEO OpenAI Sam Altman từng nhận xét rằng khi bong bóng xảy ra, người thông minh thường "quá phấn khích về một hạt nhân sự thật".