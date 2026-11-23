Ngày 23.11 (giờ Mỹ, tức tối cùng ngày theo giờ Việt Nam), tập đoàn sản xuất chip Nvidia chính thức thông báo khôi phục chức vụ CEO cho ông Jensen Huang với hiệu lực tức thì. Thông tin này lập tức thúc đẩy giá cổ phiếu của hãng tăng hơn 27% trên thị trường chứng khoán.

Hội đồng quản trị Nvidia cho biết quyết định được thông qua với sự đồng thuận tuyệt đối sau hàng loạt cuộc thảo luận trực tiếp với ông Huang. Cơ quan điều hành tập đoàn cũng khẳng định đã tiếp nhận ý kiến từ những cấp lãnh đạo cao nhất của chính phủ Mỹ, qua đó tin tưởng việc ông Huang quay lại nắm quyền không tạo ra mối đe dọa nào đối với an ninh quốc gia.

Jensen Huang trở lại vị trí cao nhất của Nvidia sau những biến cố đời tư Ảnh: AFP

Trước đó vào đầu tháng 11, ông Jensen Huang đã từ chức CEO sau khi truyền thông đăng tải thông tin về nhiều mối quan hệ ngoài luồng của ông, trong đó có một phụ nữ bị nghi là gián điệp Trung Quốc. Theo tờ New York Times đưa tin hôm 22.11, người phụ nữ tên Alice Huang này đã duy trì liên lạc với một sĩ quan thuộc Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc ít nhất trong một phần thời gian qua lại với lãnh đạo Nvidia.

Trong thông cáo phát đi sau quyết định tái nhiệm, ông Huang bày tỏ: "Tôi vinh dự được trở lại Nvidia và dẫn dắt một trong những tập đoàn công nghệ có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới vào thời điểm khởi đầu của một cuộc cách mạng công nghiệp mới. Tôi đón nhận trọng trách này với sự khiêm nhường cao nhất cùng cam kết mới, đồng thời cảm ơn hội đồng quản trị đã tin tưởng và cân nhắc kỹ lưỡng trong suốt quá trình vừa qua".

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng lên tiếng hoan nghênh sự trở lại của người đứng đầu Nvidia trên mạng xã hội cá nhân. Ông Trump nhận định hội đồng quản trị hãng chip đã đưa ra quyết định đúng đắn, nhấn mạnh nước Mỹ cần năng lực lãnh đạo của ông Huang để bảo đảm sự thành công và thịnh vượng không chỉ cho doanh nghiệp mà còn cho cả nền kinh tế Mỹ.

Tổng thống Mỹ tái khẳng định chính phủ không có cơ sở để cho rằng việc ông Huang tái nhiệm gây rủi ro an ninh quốc gia, cũng như không nắm giữ bằng chứng nào cho thấy ông có hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời gọi vị CEO là "một người yêu nước vĩ đại và báu vật quốc gia". Hiện Nhà Trắng và Nvidia chưa đưa ra phản hồi bổ sung trước đề nghị bình luận từ đài CNBC.