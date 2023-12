Bắt cựu nhân viên công ty dược tham ô tiền tỉ đem đầu tư bất động sản

Ngày 22.12, Công an TP.Đà Nẵng ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, khám xét nơi ở, thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Hồng Đức (33 tuổi, ngụ xã Hòa Phong, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) về hành vi tham ô tài sản.

Theo điều tra của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Đà Nẵng, Nguyễn Hồng Đức là nhân viên giao hàng và thu tiền của Công ty CP Dược - thiết bị y tế Đà Nẵng. Từ tháng 1.2021 đến tháng 4.2022, Đức lợi dụng nhiệm vụ được giao để tham ô các khoản tiền hàng của công ty.

Đức bị khởi tố, tạm giam NGUYỄN TÚ

Số tiền này do các quầy thuốc, nhà thuốc, công ty đối tác trên địa bàn Q.Cẩm Lệ và H.Hòa Vang thanh toán cho công ty nói trên. Tổng cộng, Đức chiếm đoạt hơn 1,38 tỉ đồng.



Thủ đoạn của Đức là bỏ ngoài giấy tờ các khoản thu, hợp thức hóa chứng từ, tự ký hoặc nhờ người khác ký biên bản đối chiếu công nợ.

Đức lấy tiền của khách hàng sau trả cho khách hàng trước, bù cho số tiền đã chiếm đoạt.

Đức khai số tiền hơn 1,38 tỉ đồng tham ô sử dụng đầu tư vào ứng dụng mua bán bất động sản ảo trên mạng và tiêu xài cá nhân, không còn khả năng khắc phục.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Đà Nẵng tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.