Bắt đăng kiểm viên bậc cao của Trung tâm Đăng kiểm 23-01S tỉnh Hà Giang

Trưa nay 13.3, Công an tỉnh Hà Giang cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an tỉnh Hà Giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Vũ Đức Thắng (37 tuổi), cán bộ Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 23-01S (còn gọi là Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Hà Giang), để điều tra về tội nhận hối lộ, quy định tại điều 354 bộ luật Hình sự.



PC03 Công an tỉnh Hà Giang tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Vũ Đức Thắng TRUNG THỰC

Đồng thời, PC03 Công an tỉnh Hà Giang đã tổ chức khám xét nơi ở, nơi làm việc của ông Thắng và thu giữ nhiều tài liệu phục vụ công tác điều tra.

Bước đầu, PC03 Công an tỉnh Hà Giang xác định, bị can Thắng là đăng kiểm viên bậc cao và là trưởng dây chuyền kiểm định của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 23-01S.

Từ năm 2020 đến nay, bị can Thắng đã thông đồng với các nhân viên tại trung tâm nhận tiền của nhiều chủ phương tiện để hoàn thiện hồ sơ, cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật cho xe cải tạo trái quy định.

PC03 Công an tỉnh Hà Giang đang mở rộng điều tra vụ án để xử lý theo quy định.