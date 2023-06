Bắt đầu thanh tra về cung ứng điện của EVN

Tại các tỉnh, thành phố miền Bắc hôm nay, Bắc Giang vẫn là tâm điểm của tình trạng cắt điện trên diện rộng, khi địa phương này áp dụng phương án tiết giảm cung cấp điện cho khu vực dân cư để ưu tiên cho các doanh nghiệp sản xuất.

Mất điện làm đảo lộn cuộc sống sinh hoạt của người dân ở ngoại thành Hà Nội PHAN HẬU

Theo thông tin từ Công ty Điện lực Bắc Giang, trong ngày hôm nay, toàn tỉnh tiếp tục có hàng trăm khu vực bị mất điện. Ngoài sửa chữa, bảo dưỡng đường dây điện, trạm biến áp thì lý do chính phải cắt điện là do thiếu điện.



Còn tại Hải Phòng, hôm nay vẫn có nhiều khu vực dân cư ở các huyện An Dương, Thủy Nguyên, Kiến An và Q.Hồng Bàng sẽ mất điện. Đặc biệt, một số khu vực tại địa bàn H.Kiến An, thời gian mất điện kéo dài từ 6 giờ đến 17 giờ.

Nguyên nhân phải cắt điện được Công ty Điện lực Hải Phòng thông báo là do thời tiết nắng nóng cực đoan, phụ tải tăng cao, để đảm bảo an ninh hệ thống điện sẽ phải ngừng cấp điện.

Theo thông tin từ Trung tâm Điều độ Hệ thống điện quốc gia, bắt đầu từ hôm nay, công suất nguồn điện miền Bắc sẽ có phần cải thiện, đưa vào vận hành trở lại tổng cộng khoảng 1.000 MW.

Cụ thể, một số tổ máy nhiệt điện bị sự cố (Quảng Ninh, Nghi Sơn 1, Thái Bình 2) đã được xử lý, khắc phục để vận hành trở lại. Ngoài ra, vùng núi và trung du Bắc bộ có mưa nhỏ nên một số hồ thủy điện nhỏ có thêm nước để cải thiện phát điện.



Trong khi đó, thông tin đáng chú ý nữa liên quan tới vấn đề cung ứng điện là, theo Bộ Công thương, bắt đầu từ hôm nay, đoàn thanh tra chuyên ngành của Bộ Công thương sẽ triển khai thanh tra EVN về việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý và cung ứng điện. Bộ Công thương cũng quyết định, thời gian thanh tra phải xong trong 30 ngày, các thành viên làm việc cả ngày nghỉ.

Theo Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên, để xảy ra tình trạng thiếu điện trong những ngày vừa qua dù bất kỳ lý do gì cũng cần phải làm rõ nguyên nhân, để tìm ra giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Hồng Diên yêu cầu đoàn thanh tra phải làm rõ việc cung ứng, chủ động nhiên liệu cho các nhà máy điện; vận hành hệ thống điện; huy động các nguồn điện (về mặt kỹ thuật), tính công bằng; vấn đề truyền tải điện; thực hiện huy động nguồn năng lượng tái tạo chuyển tiếp.

Ông Nguyễn Hồng Diên phân công Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân trực tiếp chỉ đạo cuộc thanh tra này.