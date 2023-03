Bắt Giám đốc Công ty cổ phần đăng kiểm xe cơ giới Lạng Sơn

Chiều 22.3, thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Khiêm, Giám đốc Công ty Cổ phần đăng kiểm xe cơ giới Lạng Sơn, để làm rõ tội "nhận hối lộ".



Ông Nguyễn Văn Khiêm tại cơ quan điều tra HOÀNG THƠ

Theo Công an tỉnh Lạng Sơn, quá trình khám xét 2 trung tâm đăng kiểm 12-01D và 12-02D để phục vụ điều tra, công an phát hiện nhiều hồ sơ cải tạo xe cơ giới có dấu hiệu lập khống để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Bước đầu, Công an tỉnh Lạng Sơn xác định hầu hết các xe ô tô đã được cải tạo trước khi làm hồ sơ cải tạo để thực hiện đăng kiểm tại Công ty cổ phần đăng kiểm xe cơ giới Lạng Sơn.

Đồng thời, công an cũng xác định ông Nguyễn Văn Khiêm đã câu kết với các đối tượng khác lập khống hồ sơ cải tạo xe cơ giới để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường và thu lợi bất chính 11 triệu đồng/xe.