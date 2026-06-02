Bắt giám đốc quảng cáo cho hàng chục web cờ bạc, thu lợi gần 4 tỉ đồng

Trần Cường
02/06/2026 11:00 GMT+7

Công an Hà Nội xác định, công ty của Phạm Ngọc Mạnh đã thu lợi bất chính khoảng 3,7 tỉ đồng, chủ yếu từ hoạt động quảng bá, tăng thứ hạng tìm kiếm cho các website trái phép, trong đó có 22 website cờ bạc.

Sáng 2.6, Công an Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phạm Ngọc Mạnh (31 tuổi, trú xã Ô Diên, Hà Nội) cùng 17 người khác về tội đưa trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông, quy định tại điều 288 bộ luật Hình sự.

Theo Công an Hà Nội, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, cảnh sát phát hiện ổ nhóm khoảng 33 đối tượng có hành vi "đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông" hoạt động núp bóng danh nghĩa Công ty TNHH Dịch vụ truyền thông Siêu Thị Seo.

Qua điều tra ban đầu, cảnh sát xác định công ty này do Mạnh làm giám đốc, đăng ký hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ tăng thứ hạng tìm kiếm, tăng lưu lượng truy cập cho các website trên mạng Internet. Tuy nhiên, phần lớn khách hàng của công ty là các website có nội dung trái phép, đặc biệt là các trang liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng.

Để giúp các website này tiếp cận người dùng và gia tăng thứ hạng trên các công cụ tìm kiếm, Mạnh chỉ đạo các quản lý, nhân viên xây dựng hệ thống tạo hàng loạt "backlink", bài viết và nội dung quảng bá trên internet. Công ty tổ chức hoạt động theo mô hình chuyên nghiệp với nhiều bộ phận như Marketing, chăm sóc khách hàng, SEO, IT và Backlink, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng nhóm nhân sự.

Để che giấu dòng tiền bất chính, Mạnh sử dụng 41 ví điện tử trên các nền tảng tiền số để nhận thanh toán bằng USDT từ khách hàng. Đồng thời, việc trả lương cho nhân viên chủ yếu được thực hiện bằng tiền mặt.

Khám xét nơi ở và các địa điểm liên quan, Công an Hà Nội thu giữ hơn 7 tỉ đồng, gồm tiền mặt và tài sản quy đổi từ tiền điện tử, cùng một sổ tiết kiệm trị giá 3 tỉ đồng. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn tạm giữ 29 máy tính, 41 điện thoại di động phục vụ công tác điều tra.

Công an Hà Nội xác định, từ khoảng đầu năm 2026 đến khi bị phát hiện, công ty của Mạnh đã thu lợi bất chính khoản 3,7 tỉ đồng, chủ yếu từ hoạt động quảng bá, tăng thứ hạng tìm kiếm cho các website trái phép, trong đó có 22 website cờ bạc sử dụng tiếng Việt chưa được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động.

Công an Hà Nội đã khởi tố Mạnh cùng 17 người là quản lý, nhân viên có vai trò tích cực giúp sức trong hoạt động phạm tội của công ty. Đồng thời áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với 15 người còn lại để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Khởi tố 10 người trong hệ thống web lậu 'Bún Chả TV'

Cảnh sát xác định hệ thống 'Bún Chả TV' không chỉ phát sóng lậu nội dung thể thao mà còn gắn quảng cáo, điều hướng người xem sang các trang đánh bạc trực tuyến trái phép. Các đối tượng thu lợi bất chính từ tiền quảng cáo và cá cược.

