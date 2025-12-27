Bắt giam hai nhân viên tham ô hơn 17,7 tỉ đồng

Ngày 27.12, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (PC03), Công an TP.HCM, cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Huỳnh Văn Lam (30 tuổi, ở tỉnh Cà Mau) và Nguyễn Thị Thu Hà (31 tuổi, ở tỉnh Lâm Đồng) về tội "tham ô tài sản". Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện KSND TP.HCM phê chuẩn.

Huỳnh Văn Lam và Nguyễn Thị Thu Hà khi bị bắt ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo điều tra ban đầu, vụ án xảy ra tại Công ty TNHH CityZoo (địa chỉ tại phường An Khánh) trong khoảng thời gian từ tháng 6.2022 - cuối tháng 2.2025. Đây là doanh nghiệp do ông P.S.M (quốc tịch Pháp) làm giám đốc kiêm đại diện pháp luật.

Kết quả điều tra xác định, Huỳnh Văn Lam là nhân viên quản lý, thu hồi công nợ. Quá trình làm việc, Lam phát hiện những sơ hở trong công tác quản lý tiền thanh toán công nợ từ khách hàng của công ty. Để thực hiện hành vi chiếm đoạt, Lam đã câu kết với Nguyễn Thị Thu Hà là nhân viên kế toán.

Cụ thể, sau khi nhận tiền thanh toán công nợ từ các nhân viên kinh doanh, Lam và Hà không nộp tiền vào tài khoản của Công ty CityZoo mà giữ lại để chi tiêu cá nhân. Để che giấu hành vi phạm tội trong suốt thời gian dài, Lam đã tận dụng quyền hạn được giao trong việc thao tác trên hệ thống phần mềm kế toán để lập các bút toán khống. Thủ đoạn này nhằm hợp thức hóa số liệu trên sổ sách, tránh sự kiểm tra, phát hiện từ phía ban lãnh đạo doanh nghiệp.

Cơ quan điều tra xác định, tổng số tiền mà các đối tượng đã chiếm đoạt của Công ty CityZoo là hơn 17,7 tỉ đồng.

Tại cơ quan công an, bước đầu Huỳnh Văn Lam và Nguyễn Thị Thu Hà đã cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ việc đang được PC03, Công an TP.HCM tiếp tục điều tra mở rộng. Cơ quan chức năng cũng đang áp dụng các biện pháp tố tụng cần thiết để truy xét nguồn tiền và thu hồi tài sản bị chiếm đoạt để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.